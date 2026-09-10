TKV đề xuất giảm phí, thúc đẩy dự án Cromit Cổ Định

TKV đề nghị tỉnh Thanh Hóa xem xét mức phí bảo vệ môi trường đối với quặng cromit ở mức 10.000 đồng/tấn, nhằm nâng cao tính khả thi và sớm đưa Dự án Điều chỉnh khai thác và chế biến quặng Cromit Cổ Định trở lại hoạt động.

TKV làm việc với tỉnh Thanh Hóa về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc TKV trên địa bàn tỉnh.

Ngày 8/9, tại Trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) làm việc với tỉnh Thanh Hóa về tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Tập đoàn trên địa bàn, trong đó trọng tâm là các vướng mắc liên quan Dự án Điều chỉnh khai thác và chế biến quặng Cromit Cổ Định.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc TKV Nguyễn Tiến Mạnh cho biết các đơn vị của Tập đoàn tại Thanh Hóa hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực chế biến, kinh doanh than và khai thác, chế biến khoáng sản. Hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản ổn định, góp phần bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động và thực hiện nghĩa vụ với địa phương.

Đối với Công ty CP Cromit Cổ Định Thanh Hóa - TKV, Tập đoàn đang tập trung hoàn thiện các thủ tục để từng bước khôi phục hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản. Trong thời gian chưa thể triển khai khai thác chính, doanh nghiệp duy trì lực lượng lao động, bảo vệ tài sản và chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn sản xuất trở lại.

Đề xuất giảm phí bảo vệ môi trường

Một trong những nội dung trọng tâm được TKV đề xuất là tháo gỡ các vướng mắc về phí bảo vệ môi trường, thủ tục xác định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, cùng các vấn đề về đầu tư, đất đai, quy hoạch và môi trường.

Tổng giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn cho biết Tập đoàn đã chỉ đạo đơn vị tư vấn xây dựng, tính toán nhiều phương án với các mức phí bảo vệ môi trường khác nhau. Kết quả cho thấy mức phí có tác động trực tiếp đến hiệu quả và tính khả thi của dự án.

Theo đó, TKV đề nghị tỉnh Thanh Hóa xem xét mức phí 10.000 đồng/tấn, thay cho mức 30.000 đồng/tấn đang được tính toán trong phương án dự án, qua đó tạo cơ sở để hoàn thiện thủ tục đầu tư và triển khai dự án.

TKV cũng cho biết Nhà máy Ferro-Crom công suất 20.000 tấn/năm đã được đầu tư và từng vận hành thử nghiệm cho ra sản phẩm. Trước mắt, Tập đoàn định hướng kế thừa, khai thác hiệu quả các tài sản và dây chuyền hiện hữu; sau khi nhà máy vận hành ổn định sẽ tiếp tục nghiên cứu cải tiến, nâng cấp công nghệ.

Nếu các vướng mắc về phí bảo vệ môi trường và thủ tục đầu tư, phê duyệt dự án được tháo gỡ, TKV phấn đấu sau 1 năm có sản phẩm thương mại và sau 2 năm đạt 100% công suất thiết kế.

Thanh Hóa cam kết phối hợp tháo gỡ vướng mắc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường ghi nhận các kiến nghị của TKV, đồng thời khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp trong quá trình hoàn thiện thủ tục dự án trên nguyên tắc đúng quy định pháp luật, hài hòa lợi ích của Nhà nước, địa phương và doanh nghiệp.

Đối với quy hoạch và ranh giới mỏ, lãnh đạo tỉnh đề nghị TKV phối hợp với Sở Xây dựng và chính quyền địa phương rà soát kỹ diện tích dự kiến thực hiện dự án, xác định chính xác ranh giới trên thực địa. Trên cơ sở đề xuất chính thức của TKV, tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan Trung ương để xem xét, hướng dẫn giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền.

Về mức phí bảo vệ môi trường, tỉnh đề nghị TKV và Công ty CP Cromit Cổ Định Thanh Hóa hoàn thiện báo cáo, cung cấp đầy đủ cơ sở tính toán về chi phí, sản lượng và hiệu quả kinh tế để các sở, ngành nghiên cứu, tham mưu và báo cáo cấp có thẩm quyền.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác TKV kiểm tra thực tế tại Công ty CP Cromit Cổ Định Thanh Hóa - TKV. Tổng giám đốc Vũ Anh Tuấn yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục quản lý tốt tài sản, duy trì đội ngũ cán bộ kỹ thuật và lực lượng lao động nòng cốt, chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, kỹ thuật, công nghệ và tổ chức sản xuất để sẵn sàng triển khai khi các thủ tục được tháo gỡ.