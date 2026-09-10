Ngân hàng rao bán 'đất vàng' Hà Nội, tính thu giữ biệt thự ở TPHCM

TPO - VietinBank rao bán hơn 7.000 m2 đất cùng tài sản gắn liền với đất tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, Hà Nội. Trong khi đó, một ngân hàng cho biết dự kiến thu giữ dự án Khu nhà ở biệt thự và chung cư tại phường Thạnh Mỹ Lợi, TPHCM, liên quan đến Địa ốc Hoàng Quân.

Hàng loạt khoản nợ liên quan doanh nghiệp bất động sản đang được ngân hàng đưa ra đấu giá, thu giữ tài sản bảo đảm để thu hồi vốn, trong bối cảnh dư nợ của các doanh nghiệp địa ốc tiếp tục tăng nhanh và chất lượng tín dụng có dấu hiệu chịu áp lực.

Theo đó, Ngân hàng VietinBank Đông Anh vừa thông báo bán đấu giá khoản nợ của Công ty Cổ phần Đại Kim. Dư nợ quy đổi tạm tính đến ngày 11/8/2026 lên tới 624,9 tỷ đồng, trong đó nợ gốc 440,5 tỷ đồng và nợ lãi 184,4 tỷ đồng.

Khoản nợ được bán theo nguyên trạng, không truy đòi do đã quá hạn thanh toán. VietinBank Đông Anh đưa ra giá khởi điểm 562,4 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 62,5 tỷ đồng so với tổng dư nợ tạm tính. Tiền đặt trước được quy định ở mức 112,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tài sản bảo đảm cho khoản nợ là quyền sử dụng hơn 7.000 m2 đất cùng tài sản gắn liền với đất tại lô C/D13, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu đất này được UBND TP. Hà Nội cấp ngày 15/8/2007 cho Công ty Cổ phần Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất. Khu đất gắn với dự án Five Star Residence Cầu Giấy. Theo thông tin từng được công bố, dự án đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa được triển khai.

Ngân hàng rao bán tài sản các doanh nghiệp địa ốc để thu hồi nợ xấu (ảnh: Như Ý).

Ngoài bất động sản, khoản nợ còn được bảo đảm bằng hàng tồn kho hình thành từ vốn vay do VietinBank tài trợ cùng nhiều quyền tài sản khác. Trong đó có quyền đòi nợ, quyền thụ hưởng các khoản phải thu, tiền ứng trước, tiền phạt vi phạm, tiền bồi thường thiệt hại và các khoản bồi hoàn khác.

Việc ngân hàng đưa khoản nợ ra đấu giá cho thấy áp lực xử lý các khoản tín dụng quá hạn đang hiện hữu, đặc biệt với những khoản vay có tài sản bảo đảm là bất động sản nhưng dự án chưa được triển khai hoặc gặp vướng mắc trong quá trình phát triển.

Không chỉ bán nợ, một số ngân hàng cũng đang chuyển sang biện pháp thu giữ tài sản bảo đảm để trực tiếp xử lý và thu hồi vốn.

Mới đây, một ngân hàng cho biết dự kiến thu giữ dự án Khu nhà ở biệt thự và chung cư tại phường Thạnh Mỹ Lợi, 26 nền đất thuộc một số dự án tại TPHCM, để xử lý tài sản bảo đảm, thu hồi các khoản nợ liên quan đến Công ty CP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân.

Các tài sản dự kiến bị thu giữ gồm dự án Khu nhà ở biệt thự và chung cư tại phường Thạnh Mỹ Lợi cùng 26 nền đất tại Khu dân cư Phú Lợi, dự án Saigonres tại phường 7, quận 8 (nay thuộc phường Chánh Hưng, TP HCM) và Khu dân cư Phú Hữu tại phường Phú Hữu, quận 9 (nay thuộc phường Long Trường, TP HCM).

Theo ngân hàng, việc thu giữ được thực hiện sau thời gian dài phối hợp với doanh nghiệp để hỗ trợ tái cấu trúc hoạt động và xử lý các nghĩa vụ tài chính. Tuy nhiên, doanh nghiệp và các bên liên quan vẫn chưa thực hiện đầy đủ các cam kết theo thỏa thuận tín dụng và hợp đồng bảo đảm.

Trước đó, ngân hàng đã yêu cầu bên vay, bên bảo đảm và các bên quản lý tài sản phối hợp bàn giao tài sản cùng hồ sơ pháp lý để phục vụ xử lý nợ. Sau khi thời hạn yêu cầu kết thúc nhưng nghĩa vụ trả nợ vẫn chưa được thực hiện đầy đủ, ngân hàng cho biết sẽ tiến hành các biện pháp thu giữ theo quy định và thỏa thuận đã ký.