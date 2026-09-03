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Doanh nghiệp bất động sản mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu

Duy Quang

TPO - Trong 6 tháng cuối năm 2026, tổng nghĩa vụ thanh toán trái phiếu của ngành bất động sản chiếm hơn 62% - tương đương 61.200 tỷ đồng. Áp lực thanh toán tập trung vào tháng 12/2026, khi có khoảng 23.700 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn.

Công ty CP Bông Sen vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về tình hình chậm thanh toán lãi, gốc trái phiếu. Theo đó, tại ngày 30/6, Công ty CP Bông Sen còn dư nợ gốc 4.800 tỷ đồng đối với lô trái phiếu BSECH2126003. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 15/10/2021, với lãi suất 15,75%/năm.

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Công ty CP Bông Sen còn dư nợ gốc 4.800 tỷ đồng đối với lô trái phiếu BSECH2126003.

Trong kỳ báo cáo từ ngày 1/1 đến 30/6, Công ty CP Bông Sen có nghĩa vụ thanh toán hơn 3.009 tỷ đồng tiền lãi nhưng toàn bộ khoản này chưa được thanh toán. Công ty CP Bông Sen cho biết, nguyên nhân chậm thanh toán là tài khoản của công ty đang bị phong tỏa.

Đây không phải lần đầu Bông Sen vi phạm nghĩa vụ thanh toán đối với lô trái phiếu này. Theo báo cáo về tình hình thực hiện các cam kết với người sở hữu trái phiếu, Công ty CP Bông Sen cho biết đã tuân thủ các kỳ thanh toán lãi 1, 2 và 3 trong năm 2022 nhưng vi phạm kỳ thanh toán lãi 4 và 5 do tài khoản thanh toán bị phong tỏa.

Lô trái phiếu BSECH2126003 có mục đích phát hành nhằm đầu tư phát triển dự án Cao ốc Văn phòng, Trung tâm Thương mại dịch vụ và Căn hộ tại 152 Trần Phú (phường Chợ Quán, TPHCM) rộng gần 31.000 m2. Lô trái phiếu được bảo đảm bằng nhiều tài sản. Trong đó có phần vốn góp tương đương 30% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Bất động sản Trí Đức, có giá trị 180 tỷ đồng, thuộc sở hữu của bà Trần Thị Phơ.

Tài sản bảo đảm còn lại là hơn 63 triệu cổ phần Daeha, tổng mệnh giá hơn 634 tỷ đồng, tương đương 69,9% vốn điều lệ của Công ty CP Daeha, thuộc sở hữu của Công ty CP Đầu tư Hợp Thành 1 khi đủ điều kiện thế chấp.

Ngoài ra, tài sản bảo đảm gồm bất động sản, động sản hiện có hoặc hình thành trong tương lai thuộc sở hữu của Bông Sen hoặc bên thứ ba, cùng các tài sản khác được bổ sung hoặc thay thế theo từng thời điểm.

Một doanh nghiệp khác là Công ty TNHH N.V.T.Đ. cũng chưa thanh toán được hơn 1.056 tỷ đồng gốc đến hạn đối với lô trái phiếu NTDC H2227001 trị giá 2.300 tỷ đồng. Tổng nghĩa vụ phải trả, gồm gốc và các khoản liên quan là 2.021 tỷ đồng nhưng số tiền thanh toán đúng hạn ghi nhận bằng 0. Công ty đưa ra lý do là chưa thu xếp được nguồn tiền.

Tương tự, Công ty CP H.T.L cũng chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu đối với 2 lô trái phiếu mã H79CH2123015 trị giá 800 tỷ đồng và mã H79CH2223001 trị giá hơn 984 tỷ đồng. Theo kế hoạch cả 2 lô trái phiếu này sẽ thanh toán vào tháng 3 và tháng 6/2023.

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Lô trái phiếu BSECH2126003 của Công ty CP Bông Sen phát hành để phát triển dự án tại khu đất 152 Trần Phú (phường Chợ Quán, TPHCM).

Tuy nhiên, đến ngày 21/8/2026, Công ty CP H.T.L mới chỉ thanh toán được hơn 116 tỷ đồng cho mã H79CH2123 015 và hơn 247 tỷ đồng cho mã H79CH2223001. Tổng số tiền chậm thanh toán còn lại của 2 lô trái phiếu là hơn 1.420 tỷ đồng.

Nguyên nhân được Công ty CP H.T.L đưa ra là do tín dụng bị siết chặt, thị trường giao dịch bất động sản diễn biến không thuận lợi, dòng tiền chủ đầu tư bị mất cân đối, dẫn đến tổ chức phát hành không thu xếp kịp nguồn để thanh toán cho nhà đầu tư đầy đủ, đúng hạn so với kế hoạch.

Theo dữ liệu thống kê từ FiinTrade, trong quý III/2026, tổng nghĩa vụ thanh toán trái phiếu dự kiến khoảng 75.100 tỷ đồng, giảm hơn 8% so với quý trước và giảm gần 19% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nghĩa vụ thanh toán gốc của nhóm phi ngân hàng giảm trong quý III nhưng sẽ tăng trở lại vào cuối năm nay.

Theo đó, nhóm phi ngân hàng sẽ có khoảng 98.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đến hạn trong 6 tháng cuối năm 2026, tăng gần 28% so với 6 tháng đầu năm và tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, riêng ngành bất động sản chiếm hơn 62%, tương đương 61.200 tỷ đồng, với áp lực thanh toán tập trung vào tháng 12/2026, khi có khoảng 23.700 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn.

Duy Quang
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