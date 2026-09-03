Khoảng sân giữa nhà 'kết nối' nhiều thế hệ trong gia đình

TPO - Mong muốn duy trì sự gắn kết giữa các thế hệ trong gia đình trở thành điểm khởi đầu cho thiết kế ngôi nhà. Một khoảng không lớn được đặt ở trung tâm, kết hợp cây xanh, mặt nước và giếng trời, vừa đưa thiên nhiên vào bên trong vừa kết nối các khu vực sinh hoạt.

Thay vì bố trí những căn phòng tách biệt, các không gian như phòng khách, phòng ngủ, khu thư giãn, tập luyện và cả khu vực đậu xe đều hướng về khoảng trung tâm này. Nhờ đó, dù ở những khu vực khác nhau, các thành viên vẫn duy trì được sự liên hệ về tầm nhìn và cảm nhận được sự hiện diện của nhau trong nhà.

Khoảng trống giữa nhà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thông gió tự nhiên. Giếng trời đưa ánh sáng xuống các tầng, trong khi cây xanh và mặt nước góp phần tạo nên một vùng đệm giữa những không gian chức năng. Đây không đơn thuần là khoảng sân để trang trí mà trở thành phần lõi tổ chức đời sống của cả ngôi nhà.

Công trình hướng về phía mặt trời mọc nên có thể đón ánh sáng dịu vào sáng sớm nhưng cũng phải đối mặt với nắng gay gắt khi mặt trời lên cao. Để xử lý vấn đề này, mái che lớn được sử dụng nhằm hạn chế lượng nhiệt từ nắng chiếu ở góc cao. Hệ lam đứng phía ngoài vừa tạo bóng râm vừa cho phép ánh nắng buổi sáng và gió tự nhiên đi vào bên trong.

Khi mặt trời thay đổi vị trí, bóng đổ từ hệ lam cũng dịch chuyển trên các bề mặt, khiến không gian có những sắc thái khác nhau theo từng thời điểm trong ngày.

Một giải pháp khác là nâng khu vực sinh hoạt lên cao. Cách tổ chức này vừa thuận tiện cho việc tiếp cận khu vực đậu xe, vừa giúp không gian phía trên có tầm nhìn ra công viên và cảnh quan trước nhà mà vẫn duy trì sự riêng tư. Cầu thang dẫn lên tầng sinh hoạt được kết hợp với cây xanh và dòng nước, tạo thành khoảng chuyển tiếp trước khi bước vào các không gian chính.

Từ nhu cầu kết nối nhiều thế hệ, ngôi nhà được tổ chức quanh một khoảng trống chung thay vì chỉ chia thành các phòng riêng biệt. Ánh sáng, gió, cây xanh và mặt nước nhờ đó không đứng ngoài ngôi nhà mà tham gia trực tiếp vào đời sống hàng ngày của gia đình.