Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khoảng sân giữa nhà 'kết nối' nhiều thế hệ trong gia đình

Thúy Hiền

TPO - Mong muốn duy trì sự gắn kết giữa các thế hệ trong gia đình trở thành điểm khởi đầu cho thiết kế ngôi nhà. Một khoảng không lớn được đặt ở trung tâm, kết hợp cây xanh, mặt nước và giếng trời, vừa đưa thiên nhiên vào bên trong vừa kết nối các khu vực sinh hoạt.

Thay vì bố trí những căn phòng tách biệt, các không gian như phòng khách, phòng ngủ, khu thư giãn, tập luyện và cả khu vực đậu xe đều hướng về khoảng trung tâm này. Nhờ đó, dù ở những khu vực khác nhau, các thành viên vẫn duy trì được sự liên hệ về tầm nhìn và cảm nhận được sự hiện diện của nhau trong nhà.

5452.jpg
5436.jpg

Khoảng trống giữa nhà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thông gió tự nhiên. Giếng trời đưa ánh sáng xuống các tầng, trong khi cây xanh và mặt nước góp phần tạo nên một vùng đệm giữa những không gian chức năng. Đây không đơn thuần là khoảng sân để trang trí mà trở thành phần lõi tổ chức đời sống của cả ngôi nhà.

5461.jpg
5501.jpg
4965.jpg

Công trình hướng về phía mặt trời mọc nên có thể đón ánh sáng dịu vào sáng sớm nhưng cũng phải đối mặt với nắng gay gắt khi mặt trời lên cao. Để xử lý vấn đề này, mái che lớn được sử dụng nhằm hạn chế lượng nhiệt từ nắng chiếu ở góc cao. Hệ lam đứng phía ngoài vừa tạo bóng râm vừa cho phép ánh nắng buổi sáng và gió tự nhiên đi vào bên trong.

5125.jpg
5028.jpg
5202.jpg
5228.jpg
5383.jpg

Khi mặt trời thay đổi vị trí, bóng đổ từ hệ lam cũng dịch chuyển trên các bề mặt, khiến không gian có những sắc thái khác nhau theo từng thời điểm trong ngày.

Một giải pháp khác là nâng khu vực sinh hoạt lên cao. Cách tổ chức này vừa thuận tiện cho việc tiếp cận khu vực đậu xe, vừa giúp không gian phía trên có tầm nhìn ra công viên và cảnh quan trước nhà mà vẫn duy trì sự riêng tư. Cầu thang dẫn lên tầng sinh hoạt được kết hợp với cây xanh và dòng nước, tạo thành khoảng chuyển tiếp trước khi bước vào các không gian chính.

5548.jpg
5534.jpg

Từ nhu cầu kết nối nhiều thế hệ, ngôi nhà được tổ chức quanh một khoảng trống chung thay vì chỉ chia thành các phòng riêng biệt. Ánh sáng, gió, cây xanh và mặt nước nhờ đó không đứng ngoài ngôi nhà mà tham gia trực tiếp vào đời sống hàng ngày của gia đình.

Thúy Hiền
MIA Design Studio
#ngôi nhà #kết nối thế hệ #thiết kế nhà #sân trung tâm #thiên nhiên

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe