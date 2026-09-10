Giá vàng tăng, đồng USD suy yếu

TPO - Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên 10/9 khi đồng USD suy yếu, trong khi giới đầu tư chờ loạt dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ để đánh giá triển vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo dữ liệu thị trường, giá vàng giao ngay tăng 0,53%, tương đương 23,15 USD/ounce trong 24 giờ qua, lên 4.417,03 USD/ounce vào sáng 10/9 (giờ Việt Nam). Giá vàng kỳ hạn tháng 12 tại Mỹ cũng tăng 0,5%, lên 4.458,80 USD/ounce.

Ông David Meger - Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures - cho rằng thị trường vàng đang nhận được một số yếu tố hỗ trợ khi đồng USD chịu áp lực trong thời gian gần đây.

Đồng bạc xanh dao động gần mức thấp nhất trong hai tuần, giúp vàng được định giá bằng USD trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Trong khi đó, giá dầu vượt 100 USD/thùng trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông ngày càng lan rộng, làm dấy lên những lo ngại mới về lạm phát và nguồn cung.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên 10/9. Ảnh: Reuters.

Bà Rhona O’Connell - Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại StoneX - nhận định giá dầu tăng đang tạo thêm áp lực lạm phát. Tuy nhiên, các yếu tố đứng sau đà tăng, như chi phí vận tải và gián đoạn chuỗi cung ứng, cũng đang khiến lợi suất trái phiếu tăng lên.

Theo bà O’Connell, chính sách tiền tệ hiện tập trung nhiều hơn vào việc kiểm soát lạm phát, khiến thị trường nhạy cảm hơn với những cú sốc giá từ năng lượng và nguồn cung.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11/2023 trước khi hạ nhiệt. Lợi suất trái phiếu tăng thường tạo áp lực lên vàng, do kim loại quý không mang lại lợi suất.

Tâm điểm chú ý của thị trường trong những ngày tới là các dữ liệu lạm phát của Mỹ. Chỉ số giá sản xuất (PPI) dự kiến được công bố vào ngày 10/9, trong khi số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sẽ được công bố vào ngày 11/9.

Các dữ liệu này có thể cung cấp thêm manh mối về hướng đi của chính sách tiền tệ Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang đánh giá khả năng Fed điều chỉnh lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tuần tới.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện định giá khoảng 60% khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp sắp tới.

Nếu số liệu lạm phát cao hơn dự kiến, kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt có thể gia tăng, qua đó gây sức ép lên giá vàng. Ngược lại, dữ liệu cho thấy áp lực giá hạ nhiệt có thể củng cố kỳ vọng về chính sách tiền tệ nới lỏng hơn, tạo thêm động lực cho kim loại quý.

Không chỉ vàng, các kim loại quý khác cũng ghi nhận mức tăng đáng kể.

Giá bạc giao ngay tăng 3,3%, lên 67,91 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 5,1%, đạt 1.906,20 USD/ounce; palladium tăng 1,2%, lên 1.365,50 USD/ounce.

Tuy nhiên, triển vọng thị trường bạch kim vẫn đối mặt với một số thách thức. Hội đồng Đầu tư Bạch kim Thế giới (WPIC) dự báo thị trường bạch kim toàn cầu sẽ chuyển sang trạng thái dư cung trong năm nay, lần đầu tiên kể từ năm 2022, do nhu cầu đầu tư và trang sức suy yếu.