Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Giá vàng hôm nay (10/9): Quay đầu tăng trở lại

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước quay đầu tăng trở lại. Theo đó, giá bán vàng miếng SJC lên trên mốc 146 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới vẫn chưa vượt vùng 4.500 USD/ounce.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với cùng thời điểm sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mốc 146,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng theo giá vàng miếng ở mức tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 143,6 - 147 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI, Bảo Tín Minh Châu 144 - 148 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 143,1 - 146,1 triệu đồng/lượng…

V.jpeg
Giá vàng tăng trở lại nhưng chưa bứt phá (ảnh: Như Ý).

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.410 USD/ounce, tăng 17 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 138,7 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 7,9 triệu đồng/lượng.

Việc giá vàng thế giới tăng trở lại nhưng vẫn chưa vượt các vùng giá cao trước đó cho thấy thị trường đang trong trạng thái giằng co. Sau những phiên biến động mạnh, nhà đầu tư trong nước vẫn thận trọng trước khả năng vàng tiếp tục tăng hay điều chỉnh giảm.

Trong khi đó, giá bạc gần như đi ngang so với sáng qua. Cụ thể, bạc thỏi Phú Quý, DOJI cùng có giá 2,2 - 2,3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 10/9 ở mức 25.591 đồng/USD, giảm 3 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD ở mức 25.720 - 26.100 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 60 đồng so với sáng qua. Eximbank niêm yết giá USD 25.710 - 26.070 đồng/USD; ACB 25.700 - 26.060 đồng/USD…

Ngọc Mai
#giá vàng #SJC #vàng thế giới #tỷ giá USD #thị trường vàng #giá vàng hôm nay #vàng trong nước

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe