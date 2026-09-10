Giá vàng hôm nay (10/9): Quay đầu tăng trở lại

TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước quay đầu tăng trở lại. Theo đó, giá bán vàng miếng SJC lên trên mốc 146 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới vẫn chưa vượt vùng 4.500 USD/ounce.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với cùng thời điểm sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mốc 146,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng theo giá vàng miếng ở mức tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 143,6 - 147 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI, Bảo Tín Minh Châu 144 - 148 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 143,1 - 146,1 triệu đồng/lượng…

Giá vàng tăng trở lại nhưng chưa bứt phá (ảnh: Như Ý).

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.410 USD/ounce, tăng 17 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 138,7 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 7,9 triệu đồng/lượng.

Việc giá vàng thế giới tăng trở lại nhưng vẫn chưa vượt các vùng giá cao trước đó cho thấy thị trường đang trong trạng thái giằng co. Sau những phiên biến động mạnh, nhà đầu tư trong nước vẫn thận trọng trước khả năng vàng tiếp tục tăng hay điều chỉnh giảm.

Trong khi đó, giá bạc gần như đi ngang so với sáng qua. Cụ thể, bạc thỏi Phú Quý, DOJI cùng có giá 2,2 - 2,3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 10/9 ở mức 25.591 đồng/USD, giảm 3 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD ở mức 25.720 - 26.100 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 60 đồng so với sáng qua. Eximbank niêm yết giá USD 25.710 - 26.070 đồng/USD; ACB 25.700 - 26.060 đồng/USD…