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Chứng khoán có tín hiệu đáng chú ý trước thềm nâng hạng

Việt Linh

TPO - Khối ngoại bất ngờ quay lại mua ròng hơn 400 tỷ đồng sau 3 phiên bán liên tiếp, trong khi VN-Index có lúc tăng hơn 7 điểm nhưng cuối phiên chỉ nhích 2 điểm. Dòng tiền ngoại trở lại, song thị trường vẫn chưa tìm được lực đẩy để vượt vùng 1.850 điểm.

Phiên hôm nay (10/9) tiếp tục cho thấy sự giằng co của thị trường chứng khoán. VN-Index có thời điểm giảm xuống dưới 1.815 điểm, sau đó đảo chiều tăng hơn 7 điểm. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng hạ nhiệt, chỉ số đóng cửa tại 1.829 điểm, tăng nhẹ 0,12%.

Giá trị giao dịch trên cả ba sàn đạt khoảng 14.516 tỷ đồng, giảm gần 7% so với phiên liền trước.

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VN-Index vẫn chưa tìm được lực đẩy để vượt vùng 1.850 điểm.

Trong nhóm vốn hóa lớn, VHM tăng 1,39%, FPT tăng 2,9%, STB và SSB cùng tăng 1,69%, MWG tăng 1,82%, trong khi VPI tăng tới 4,6%. Riêng VHM đóng góp khoảng 1,73 điểm cho chỉ số.

Ở chiều ngược lại, VPL giảm 2,2%, GAS giảm 1,28%, HPG giảm 0,9% và HVN giảm 2%. Nhóm ngân hàng tiếp tục phân hóa khi VCB, VPB, STB tăng nhưng MBB, CTG, ACB và HDB giảm nhẹ.

Một điểm sáng riêng lẻ đến từ Digiworld (DGW) khi cổ phiếu này tăng 6,9%, lên 44.750 đồng, với hơn 5 triệu đơn vị được khớp lệnh, gấp hơn 5 lần phiên trước. Đây là mức giá cao nhất của DGW kể từ tháng 4/2026.

Trái với diễn biến khá ì ạch của chỉ số, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài lại có chuyển biến tích cực. Sau 3 phiên bán ròng liên tiếp, khối ngoại trở lại mua ròng khoảng 393 tỷ đồng trên cả ba sàn. Tổng giá trị mua vào đạt khoảng 1.910 tỷ đồng, trong khi bán ra 1.555 tỷ đồng.

VIC được mua ròng mạnh nhất với gần 249 tỷ đồng, FPT gần 220 tỷ đồng, SBT hơn 96 tỷ đồng và DGW gần 85 tỷ đồng. HPG cũng được mua ròng hơn 41 tỷ đồng.

Dù vậy, dòng tiền ngoại chưa hoàn toàn đồng thuận. VHM vẫn bị bán ròng gần 291 tỷ đồng, CTG hơn 74 tỷ đồng, HDB gần 39 tỷ đồng, VND gần 38 tỷ đồng và MBB gần 25 tỷ đồng.

Việt Linh
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