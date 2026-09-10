Univers Tour Tiền Phong Nam mở rộng hành trình đến Tây Nguyên và miền Tây

Từ Lâm Đồng đến Vĩnh Long, Univers Tour Tiền Phong Nam tiếp tục mở rộng hành trình kết nối doanh nghiệp với giảng đường, đưa câu chuyện về vật liệu, công trình xanh và thực tiễn nghề nghiệp đến gần hơn với sinh viên các ngành kiến trúc, xây dựng và hạ tầng đô thị.

Hành trình Univers Tour của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam (Tiền Phong Nam) tiếp tục được nối dài với hai điểm đến mới là Trường Đại học Yersin Đà Lạt (Lâm Đồng) và Trường Đại học Xây dựng Miền Tây (Vĩnh Long).

Tại đây, chương trình tiếp tục phát huy vai trò kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận gần hơn với thực tiễn ngành nghề.

ĐH Yersin Đà Lạt: Mở rộng kết nối với sinh viên Kiến Trúc

Tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt, Univers Tour được tổ chức với sự phối hợp của Khoa Kiến trúc và Mỹ thuật Công nghiệp. Đây cũng là cột mốc đầu tiên trong hoạt động hợp tác giữa nhà trường và Tiền Phong Nam, mở ra thêm cơ hội giao lưu, trải nghiệm và kết nối nghề nghiệp cho sinh viên.

Tại workshop “Tiêu chuẩn công trình xanh và tác động đến lựa chọn vật liệu - yếu tố then chốt cho phát triển bền vững trong ngành xây dựng”, những câu chuyện về công trình xanh, tiêu chuẩn và lựa chọn vật liệu được chia sẻ dưới góc nhìn thực tế của doanh nghiệp.

Ông Phạm Văn Uyên - Phó Giám đốc Kinh doanh Tiền Phong Nam tặng hoa, tri ân sự đồng hành của Trường Đại học Yersin Đà Lạt.

Thông qua phần chia sẻ của đại diện Tiền Phong Nam, sinh viên có cơ hội tiếp cận câu chuyện vật liệu từ góc nhìn của doanh nghiệp. Những kiến thức trong giáo trình được đưa vào bối cảnh thực tế, giúp người học hình dung rõ hơn mối liên hệ giữa thiết kế, vật liệu và yêu cầu vận hành công trình.

Đại diện Khoa Kiến trúc và Mỹ thuật Công nghiệp, TS. Vũ Thị Phương Linh - Trưởng Khoa, nhấn mạnh ý nghĩa của việc kết nối kiến thức nhà trường với thực tiễn doanh nghiệp. Theo bà, Univers Tour có thể trở thành một trải nghiệm giúp sinh viên mở rộng góc nhìn về nghề nghiệp, đặc biệt khi các bạn được trực tiếp trao đổi với những người đang làm việc trong lĩnh vực vật liệu và xây dựng.

ĐH Xây dựng Miền Tây: Từ kiến thức kỹ thuật đến yêu cầu thực tế của ngành

Univers Tour tiếp tục đến Trường Đại học Xây dựng Miền Tây tại Vĩnh Long. Chương trình do Đoàn Trường Đại học Xây dựng Miền Tây phối hợp với Tiền Phong Nam tổ chức, với sự tham gia của sinh viên các khoa Xây dựng, Kiến trúc và Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị.

Diễn ra vào những ngày đầu năm học 2026-2027, chương trình đánh dấu cột mốc hợp tác đầu tiên giữa Trường Đại học Xây dựng Miền Tây và Tiền Phong Nam. Qua workshop, sinh viên được tiếp cận các tiêu chuẩn công trình xanh như LEED, LOTUS và vai trò của vật liệu trong phát triển công trình bền vững.

Sinh viên hào hứng tham gia minigame tương tác liên quan đến kiến thức về tiêu chuẩn công trình xanh và lựa chọn vật liệu.

Phần minigame tương tác trở thành điểm nhấn giúp không khí hội trường sôi nổi hơn. Những câu hỏi liên quan đến công trình xanh, tiêu chuẩn và vật liệu tạo điều kiện để sinh viên kiểm tra kiến thức vừa tiếp nhận, đồng thời mạnh dạn trao đổi với diễn giả.

Sau chương trình, khu vực trải nghiệm sản phẩm tiếp tục thu hút sự quan tâm của sinh viên. Tại đây, các bạn có thể quan sát trực tiếp sản phẩm, tìm hiểu đặc tính và đặt câu hỏi với đại diện doanh nghiệp.

Học bổng tiếp thêm động lực cho sinh viên

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Univers Tour còn dành những suất học bổng nhằm ghi nhận nỗ lực học tập, nghiên cứu và rèn luyện của sinh viên. Tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt và Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, Tiền Phong Nam đã trao 10 suất học bổng đến các sinh viên tiêu biểu với tổng trị giá 40 triệu đồng.

Ông Lê Hoài Tú - Trưởng Phòng Kinh Doanh Nam Miền Trung trao học bổng cho cho các sinh viên tiêu biểu tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt.

Trần Hồng Anh, sinh viên lớp XD23D03, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, một trong những sinh viên nhận học bổng, chia sẻ: “Em rất vui khi nhận được học bổng lần này. Đây là sự động viên để em tiếp tục cố gắng trong học tập và trau dồi thêm kiến thức chuyên môn.”

Riêng tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, bên cạnh 5 suất học bổng dành cho sinh viên tiêu biểu, chương trình “Hành trình Tiên Phong - Ươm Mầm Xanh” còn trao 6 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tổng giá trị 150 triệu đồng. Đây là hoạt động tiếp nối câu chuyện đồng hành cùng sinh viên, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp.

Nhà trường và doanh nghiệp cùng hướng đến đào tạo thực tiễn

Phát biểu tại chương trình, Thầy Lê Tấn Truyền - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây cho rằng sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp có ý nghĩa thiết thực trong đào tạo. Theo thầy, việc đưa kiến thức vào thực nghiệm, đặc biệt với các ngành gắn trực tiếp với công trình và hạ tầng, giúp sinh viên hiểu sâu hơn về ngành học, tiếp cận yêu cầu thực tế và có thêm cơ sở định hướng nghề nghiệp.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Lê Văn Thu - Giám đốc Kinh doanh Tiền Phong Nam cho biết Univers Tour hướng đến kết nối thực chất giữa doanh nghiệp, nhà trường qua đó tăng cường trải nghiệm thực tế cho sinh viên.

Ông Lê Văn Thu - Giám đốc Kinh doanh Tiền Phong Nam chia sẻ về định hướng kết nối doanh nghiệp, nhà trường và tăng cường trải nghiệm thực tế cho sinh viên.

“Chúng tôi mong muốn chương trình không chỉ mang đến cho sinh viên những kiến thức về sản phẩm, vật liệu mà còn giúp các bạn có thêm góc nhìn thực tế về ngành nghề mình đang theo đuổi. Đây cũng là cơ hội để Tiền Phong Nam lắng nghe, kết nối và đồng hành nhiều hơn với nhà trường và sinh viên trong thời gian tới.”

Từ Tây Nguyên đến miền Tây, hành trình Univers Tour tiếp tục được nối dài, khơi nguồn khát vọng, mở rộng trải nghiệm và dẫn lối sinh viên trên hành trình chinh phục tri thức, nghề nghiệp và tương lai.