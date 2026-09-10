Ngân hàng Shinhan ký hợp tác chiến lược với trường King's College Wimbledon TPHCM

Thông qua việc phát huy thế mạnh, kinh nghiệm và nguồn lực của mỗi bên, chương trình hợp tác hướng tới xây dựng một nền tảng hợp tác bền vững, đồng thời mang đến những giá trị thiết thực và lâu dài cho khách hàng, cộng đồng và các bên liên quan.

Ông Park Se Ho, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Shinhan và ông Kieran McLaughlin, Hiệu trưởng sáng lập Trường King’s College Wimbledon TP.HCM tại lễ ký kết hợp tác chiến lược

Hợp tác này hướng đến tăng cường kết nối khách hàng và cộng đồng thông qua các sự kiện, chương trình đồng tổ chức, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ và tiện ích của hai bên.

Trên cơ sở kinh nghiệm và mạng lưới của mỗi tổ chức, hai bên sẽ cùng kiến tạo những giá trị thiết thực cho khách hàng, cán bộ nhân viên và cộng đồng, từ các giải pháp, chính sách hiệu quả và phù hợp với nhu cầu đến cơ hội tiếp cận nền giáo dục quốc tế chất lượng cao, đặc biệt là những cơ hội học tập và trải nghiệm đa dạng từ nền giáo dục Anh Quốc.

Trong giai đoạn đầu, hai bên dự kiến triển khai nhiều hoạt động đa dạng, bao gồm các buổi tọa đàm, hội thảo về giáo dục; các chương trình tham quan và trải nghiệm King’s TP.HCM School Gallery; cũng như những chương trình, hoạt động được thiết kế dành riêng cho cán bộ nhân viên và khách hàng của Ngân hàng Shinhan.

Đồng thời, Ngân hàng Shinhan và Trường King’s College Wimbledon TP.HCM sẽ phối hợp chia sẻ các hoạt động, chương trình và cơ hội phù hợp trên hệ thống kênh truyền thông của mỗi bên, qua đó mở rộng phạm vi tiếp cận và gia tăng giá trị của mối quan hệ hợp tác trong cộng đồng tại TP HCM.

Phối cảnh không gian tổng quan của Trường King's College Wimbledon TP.HCM

Ông Park Se Ho, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Shinhan Việt Nam, chia sẻ: “Giáo dục là một trong những khoản đầu tư ý nghĩa nhất mà mỗi gia đình có thể dành cho tương lai, đồng thời là nền tảng thiết yếu cho sự phát triển lâu dài của một quốc gia. Thông qua hợp tác với King’s College Wimbledon TP.HCM, chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng, cán bộ nhân viên và gia đình những trải nghiệm và cơ hội giáo dục mới, đồng thời tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng của hai bên.

“Sự hợp tác này cũng thể hiện cam kết lâu dài của Ngân hàng Shinhan trong việc đồng hành cùng khách hàng ở những dấu mốc quan trọng trong cuộc sống, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của các thế hệ tương lai tại Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng sẽ cùng King’s TP.HCM xây dựng một mối quan hệ hợp tác ý nghĩa và bền vững.”

Lãnh đạo Ngân hàng Shinhan và King’s TP.HCM tại lễ ký kết.

Ông Kieran McLaughlin, Hiệu trưởng sáng lập Trường King’s College Wimbledon TP.HCM, chia sẻ: “Tại King’s TP.HCM, chúng tôi tin rằng mỗi học sinh đều xứng đáng được trải nghiệm một nền giáo dục xuất sắc, được nuôi dưỡng trên nền tảng các giá trị Mind, Spirit and Heart (Trí tuệ, Tinh thần và Nhân cách), đồng thời được chuẩn bị tốt nhất cho hành trình tương lai sau khi rời ghế nhà trường.

“Sự hợp tác này mở ra cơ hội để chúng tôi lan tỏa tầm nhìn đó đến cộng đồng rộng lớn hơn tại TPHCM, đồng thời xây dựng những kết nối ý nghĩa với khách hàng, cán bộ nhân viên và gia đình của Ngân hàng Shinhan. Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác cùng Ngân hàng Shinhan và mong muốn cùng hai bên phát triển thêm nhiều hoạt động, chương trình và cơ hội thiết thực, qua đó tạo ra những giá trị ý nghĩa cho cộng đồng của mỗi bên.”

Ngay sau lễ ký kết, Ngân hàng Shinhan và King’s TP.HCM sẽ bắt tay triển khai chuỗi hoạt động và sáng kiến hợp tác trong những tháng tới, hướng đến thời điểm nhà trường chính thức khai giảng vào tháng 8/2027.