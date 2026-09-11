Parroti ghi dấu ấn tại Sao Vàng Thương hiệu Quốc gia 2026

Từ Top 20 Thương hiệu Vàng Việt Nam 2025 đến Top 10 Sao Vàng Thương hiệu Quốc gia 2026, Parroti đang từng bước tạo dấu ấn trong ngành gia dụng bằng chiến lược tập trung vào chất lượng, đổi mới và trải nghiệm người tiêu dùng.

Từng bước xây dựng vị thế thương hiệu Việt

Thị trường gia dụng Việt Nam những năm gần đây cạnh tranh ngày càng quyết liệt, đặc biệt khi thương mại điện tử mở rộng nhanh và người tiêu dùng có thể dễ dàng so sánh hàng nghìn sản phẩm về giá, mẫu mã, công năng và dịch vụ. Với các thương hiệu nội địa, áp lực vì thế không chỉ nằm ở việc bán được hàng, mà còn ở khả năng duy trì chất lượng, xây dựng niềm tin và tạo được lý do để khách hàng quay lại.

Parroti, thương hiệu gia dụng Việt hình thành từ năm 2019, lựa chọn phát triển theo hướng đầu tư vào chất lượng sản phẩm, trải nghiệm sử dụng và dịch vụ sau bán hàng thay vì tập trung vào tăng trưởng ngắn hạn bằng giá rẻ.

Những nỗ lực đó dần được ghi nhận qua các dấu mốc thương hiệu. Năm 2025, Parroti được vinh danh trong Top 20 Thương hiệu Vàng Việt Nam. Đến ngày 6/9/2026 vừa qua, doanh nghiệp tiếp tục được xướng tên trong Top 10 Sao Vàng Thương hiệu Quốc gia 2026 tại buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên HTV.

Lễ vinh danh Top 10 Sao Vàng Thương hiệu Quốc gia 2026 được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV vào ngày 6/9/2026.

Sao Vàng Thương hiệu Quốc gia là chương trình đánh giá, khảo sát và truyền thông doanh nghiệp do Viện Nghiên cứu Kinh tế Châu Á triển khai. Các thương hiệu được xem xét dựa trên nhiều nhóm tiêu chí, trong đó có nền tảng pháp lý, năng lực hoạt động, chất lượng sản phẩm - dịch vụ, uy tín thương hiệu và trách nhiệm với khách hàng.

Vì vậy, với Parroti, việc đi từ Top 20 năm 2025 đến Top 10 năm 2026 không chỉ mang ý nghĩa về danh hiệu. Đây còn là sự ghi nhận cho quá trình hơn 6 năm xây dựng nền tảng trong một ngành hàng cạnh tranh cao, nơi doanh nghiệp phải liên tục cân bằng giữa giá bán, chất lượng và trải nghiệm người tiêu dùng.

Không chọn cuộc đua giá làm chiến lược dài hạn

Đồ dùng gia đình và sản phẩm vệ sinh nhà cửa là nhóm ngành có nhiều nhà cung cấp. Trên các sàn thương mại điện tử, người mua có thể nhanh chóng so sánh hàng chục sản phẩm cùng công năng, khiến giá trở thành một trong những yếu tố cạnh tranh rõ ràng nhất.

Tuy nhiên, việc liên tục giảm giá có thể khiến biên lợi nhuận thu hẹp, từ đó hạn chế nguồn lực tái đầu tư cho sản phẩm và dịch vụ. Parroti lựa chọn hướng đi khác, phát triển xoay quanh triết lý “Giúp người Việt yêu việc nhà hơn”. Theo doanh nghiệp, đội ngũ nghiên cứu và phát triển tập trung vào thói quen sinh hoạt của các gia đình Việt, từ tư thế cúi người khi lau dọn, lực tác động lên cổ tay đến thao tác xoay hay vắt. Một số dòng sản phẩm được phát triển theo hướng ứng dụng thiết kế công thái học, cải tiến cơ chế vắt, phân tách nước bẩn và sử dụng vật liệu microfiber có khả năng thấm hút cao.

Cách tiếp cận này cho thấy đổi mới trong ngành gia dụng không nhất thiết phải bắt đầu từ công nghệ phức tạp. Đôi khi, việc giải quyết đúng một bất tiện nhỏ nhưng lặp lại hàng ngày cũng có thể tạo nên khác biệt trong trải nghiệm người dùng.

Đặt chữ “Tín” trong trải nghiệm sau bán hàng

Nếu chất lượng quyết định khách hàng có lựa chọn sản phẩm lần đầu hay không thì trải nghiệm sau mua ảnh hưởng lớn đến khả năng họ quay trở lại.

Điều này đặc biệt quan trọng trên thương mại điện tử, nơi người tiêu dùng không trực tiếp cầm thử sản phẩm trước khi đặt mua. Chính sách bảo hành, đổi trả và khả năng hỗ trợ khi phát sinh vấn đề vì vậy trở thành một phần trong trải nghiệm thương hiệu.

Parroti cho biết doanh nghiệp xây dựng chính sách đổi trả, bảo hành và hỗ trợ khách hàng song song với quá trình mở rộng kinh doanh. Theo số liệu nội bộ do doanh nghiệp cung cấp, tỷ lệ khách hàng quay lại mua sắm hiện đạt trên 40%. Dù không phải chỉ số để so sánh trực tiếp với toàn ngành, con số này phần nào phản ánh khả năng duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ.

Chia sẻ về định hướng phát triển, ông Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc Thương hiệu Parroti cho biết: “Chúng tôi luôn tâm niệm rằng một thương hiệu Việt muốn đứng vững trên sân nhà, trước hết phải phụng sự tốt nhất cho người tiêu dùng Việt. Đó là lý do Parroti không chạy theo cuộc đua giá rẻ, mà kiên định đầu tư vào chất lượng và chữ Tín trong từng cam kết. Top 10 Sao Vàng Thương hiệu Quốc gia 2026 là lời khẳng định cho hướng đi đó, và cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục đổi mới, phục vụ tốt hơn mỗi ngày.”

Ông Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc Thương hiệu Parroti khẳng định mục tiêu phụng sự người tiêu dùng Việt bằng chất lượng và uy tín.

Hướng tới chặng đường phát triển dài hạn

Sau hơn 6 năm phát triển, Parroti cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu, công nghệ và mở rộng các nhóm sản phẩm phục vụ đời sống gia đình. Với doanh nghiệp, thị trường trong nước vẫn là nền tảng quan trọng nhất trong chiến lược phát triển, bởi một thương hiệu Việt muốn đi xa trước hết phải tạo được giá trị thực và xây dựng niềm tin với chính người tiêu dùng Việt.

Trên nền tảng đó, Parroti đặt mục tiêu từng bước mở rộng thị trường và tìm kiếm cơ hội tại khu vực cũng như quốc tế. Từ Top 20 Thương hiệu Vàng Việt Nam 2025 đến Top 10 Sao Vàng Thương hiệu Quốc gia 2026, những dấu mốc này không chỉ ghi nhận hành trình đã qua mà còn cho thấy hướng phát triển mà doanh nghiệp đang theo đuổi: lấy sự thấu hiểu người tiêu dùng trong nước làm nền tảng để xây dựng một thương hiệu Việt có sức cạnh tranh dài hạn.