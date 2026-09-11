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Kinh tế

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Hàng trăm cổ phiếu giảm giá, VN-Index lại thủng mốc 1.800 điểm

Việt Linh

TPO - Sau hai phiên gần như đi ngang, VN-Index bất ngờ giảm hơn 34 điểm trong phiên 11/9, đóng cửa dưới mốc 1.800 điểm. Sắc đỏ lan rộng trên bảng điện, trong khi khối ngoại quay lại bán ròng gần 870 tỷ đồng.

VN-Index có phiên giao dịch cuối tuần đầy biến động khi áp lực bán xuất hiện ngay từ đầu ngày và mạnh dần về cuối phiên. Chỉ số có lúc lùi sâu và đóng cửa tại 1.795 điểm, giảm 34 điểm, tương đương 1,86%.

Đây là mức giảm mạnh nhất của VN-Index sau chuỗi phiên giằng co quanh vùng 1.820-1.830 điểm. Chỉ số cũng chính thức đánh mất mốc 1.800 điểm, trong bối cảnh thị trường đang ở sát thời điểm được kỳ vọng nâng hạng.

Độ rộng thị trường cho thấy áp lực bán lan rộng. Trên toàn thị trường có khoảng 525 mã giảm giá, trong khi số mã tăng chỉ bằng chưa tới một nửa. Thanh khoản cũng bật tăng, với tổng giá trị giao dịch trên ba sàn khoảng 18.200 tỷ đồng, cao hơn khoảng 25% so với phiên trước.

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Nhóm VN30 ngập sắc đỏ, với 28/30 mã giảm giá.

Nhóm vốn hóa lớn trở thành lực cản chính đối với chỉ số. VIC giảm 1,78%, lấy đi hơn 7 điểm của VN-Index; VHM giảm 1,5%, VCB giảm 1,36%, TCB giảm 2,47%, BID giảm 2,06%, CTG giảm 2,28% và HPG giảm 2,52%.

Sắc đỏ cũng bao phủ nhóm ngân hàng. VPB giảm 2%, MBB giảm 1,74%, SHB giảm 1,7%, HDB giảm 2,37%, trong khi VIB và LPB cùng giảm trên 3%.

Nhóm chứng khoán còn chịu áp lực mạnh hơn khi VCI mất 5,87%, VND giảm 4,42%, SHS giảm 4,03%, VIX giảm 3,99% và SSI giảm 3,33%.

Tại nhóm bất động sản, NVL giảm 5,06%, CEO mất 5,56%, DXG giảm 4,44%, KDH giảm 4,12%. Trong khi đó, các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC và VHM cũng đồng loạt đi xuống.

Giữa bức tranh đỏ phủ rộng, năng lượng là nhóm hiếm hoi giữ được sắc xanh. BSR tăng 1,66%, PVT tăng 1,61% và PVD tăng 0,27%, trong bối cảnh giá dầu thế giới tiếp tục ở mức cao.

Một tín hiệu đáng chú ý khác là động thái của nhà đầu tư nước ngoài. Sau khi mua ròng phiên trước, khối ngoại quay lại bán ròng 850 tỷ đồng.

Lực bán tập trung tại nhiều cổ phiếu ngân hàng, trong đó STB bị bán ròng khoảng 229 tỷ đồng, MBB 140 tỷ đồng và VPB 131 tỷ đồng. VHM và VNM cũng nằm trong nhóm chịu áp lực bán đáng kể.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại vẫn mua một số cổ phiếu như BSR, VIC, DGW và PVT.

Việt Linh
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