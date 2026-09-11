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Miền Bắc sắp đón mưa lớn diện rộng

Nguyễn Hoài

TPO - Cùng với miền Trung, khoảng đêm 13/9 và ngày 14/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi mưa rất to trên 120mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định xa cho thấy, khoảng đêm 13/9 và ngày 14/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa thời gian này phổ biến từ 30-70mm, có nơi mưa rất to trên 120mm.

Nguyên nhân của đợt mưa này là do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có thể hình thành trên Biển Đông trong những ngày tới.

Tại miền Trung, mưa lớn tiếp tục kéo dài và diễn biến rất phức tạp. Dự báo, từ chiều tối 11/9 đến ngày 12/9, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm, riêng Huế và Đà Nẵng phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 250mm.

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Miền Bắc có thể đón mưa rất lớn từ đêm 13/9.

Khu vực Bình Định cũ, Phú Yên cũ, Khánh Hòa và Bình Thuận cũ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ chiều tối 11/9 đến ngày 12/9 cũng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Từ đêm 12/9 và ngày 13/9, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng tiếp tục hứng chịu mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Ngày 13/9, Thanh Hoá, Nghệ An và Đông Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi mưa rất to trên 70mm.

Từ đêm 13/9 và ngày 14/9, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi mưa rất to trên 300mm. Mưa lớn ở các khu vực trên có khả năng kéo dài đến sáng 16/9.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn kéo dài liên tiếp có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin mưa dông theo thời gian thực có tại địa chỉ: hymetnet.gov.vn. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực có tại địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Nguyễn Hoài
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