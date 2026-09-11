TPHCM vừa có đợt mưa lớn nhất từ đầu năm, dự báo tiếp tục mưa to

TPO - TPHCM vừa hứng chịu một trận mưa lớn trên diện rộng, nhiều điểm ghi nhận lượng mưa vượt 100mm. Dự báo trong hôm nay, mưa to kèm dông tiếp tục xuất hiện tại nhiều khu vực, nguy cơ ngập úng vẫn ở mức cao.

TPHCM vừa trải qua một đợt mưa lớn trên diện rộng trong chiều tối 10/9, khiến nhiều khu vực xuất hiện tình trạng ngập nước. Theo số liệu từ cơ quan khí tượng, đây là đợt mưa có lượng nước ghi nhận cao nhất tại thành phố kể từ đầu năm 2026.

Tại nhiều khu vực, lượng mưa vượt mốc 100mm. Cát Lái ghi nhận 126,4mm, Củ Chi 127,2mm, Thủ Đức 113mm và Hóc Môn khoảng 104mm. Mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập, ảnh hưởng đáng kể đến việc đi lại của người dân.

Người dân vất vả di chuyển trong cơn mưa lớn tối 10/9. Ảnh: Hữu Huy

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, trong hôm nay (11/9), thời tiết Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C. Riêng TPHCM, mưa vừa, mưa to và dông tiếp tục xuất hiện, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ dao động 24-31 độ C.

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, nguyên nhân của đợt mưa là tác động của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ, kết hợp với vùng áp thấp trên Biển Đông. Cùng lúc, khu vực Nam Bộ còn chịu ảnh hưởng của hội tụ gió, tạo điều kiện hình thành các vùng mây đối lưu gây mưa mạnh.

Đáng chú ý, lượng mưa lần này tại Cát Lái và Thủ Đức tương đương đợt mưa lớn từng xảy ra vào ngày 10/5/2025. Khi đó, Thủ Đức cũng ghi nhận lượng mưa khoảng 114mm chỉ trong buổi sáng.

Trong ngày 11/9, thời tiết Nam Bộ được dự báo chưa có dấu hiệu ổn định trở lại. Dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục duy trì, trong khi hội tụ gió hoạt động trên khu vực khiến mưa vừa đến mưa to có khả năng xuất hiện ở nhiều nơi. Một số khu vực có thể tiếp tục ghi nhận lượng mưa trên 100mm, tập trung nhiều hơn tại miền Đông Nam Bộ và các tỉnh ven biển miền Tây. Tại TPHCM, buổi sáng có thể xuất hiện mưa rải rác, mưa và dông có thể gia tăng vào trưa, chiều và tối.

Trong những ngày tới, dự báo Nam Bộ tiếp tục có mưa to, thậm chí có nơi mưa rất to.