Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng hộ để ngăn chặn cháy nổ tại TPHCM

TPO - Sau những vụ cháy liên tiếp gây thiệt hại về người, TPHCM yêu cầu 168 xã, phường, đặc khu triển khai cao điểm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng hộ”, nhận diện và xử lý ngay các nguy cơ cháy, nổ.

Những ngày gần đây, tại TPHCM xảy ra hàng loạt vụ cháy, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Điển hình nhất là vụ cháy tại khách sạn Thùy Dương (số 452 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì) xảy ra rạng sáng 7/9, khiến 2 người tử vong.

Cảnh sát chữa cháy cứu người dân thoát khỏi khách sạn bị cháy.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã điều động 7 xe chuyên dụng cùng 48 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và tìm kiếm người mắc kẹt.

Lực lượng chức năng đưa 26 người ra ngoài, trong đó 7 người được chuyển đi kiểm tra sức khỏe.

Trước đó, ngày 5/9, vụ cháy tại căn nhà kết hợp bán rau củ trên đường TTN12, phường Đông Hưng Thuận cũng khiến hai người tử vong và 1 người bị thương.

Vào đầu tháng 8, một vụ cháy nhà trên đường Nguyễn Văn Đậu, phường Bình Lợi Trung làm 2 người tử vong; việc tiếp cận hiện trường gặp khó khăn do nhiều vật dụng cản trở lối đi.

Trước thực tế trên, thành phố yêu cầu các địa phương phân loại nhà ở theo mức độ nguy cơ, tập trung kiểm tra những căn nhà có biển quảng cáo che kín mặt tiền; lồng, lưới hoặc khung sắt cản trở thoát nạn; tầng hầm, bán hầm; khu vực sạc xe dùng pin lithium-ion; nơi chứa nhiều hàng hóa dễ cháy và hệ thống điện không an toàn.

Theo UBND TPHCM, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn thành phố xảy ra 228 vụ cháy, làm 14 người tử vong, 27 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 207 tỷ đồng.

Trong đó 142 vụ thuộc các cơ sở do UBND cấp xã quản lý, chiếm 62,3% tổng số vụ cháy nhưng liên quan tới 85,7% số trường hợp tử vong. Riêng nhà ở và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh xảy ra 100 vụ, làm 7 người tử vong, 14 người bị thương.

Khuyến cáo PCCC của Công an TPHCM với khách sạn, nhà trọ.

UBND TPHCM yêu cầu xác định PCCC và CNCH là nhiệm vụ thường xuyên, phân công rõ trách nhiệm, không để xảy ra tình trạng “khoán trắng” cho công an cấp xã. Các địa phương đồng thời củng cố tổ liên gia an toàn PCCC, điểm chữa cháy công cộng và những mô hình tự quản theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Cắt giảm thủ tục, tăng trách nhiệm hậu kiểm

Thực hiện Nghị quyết số 66 ngày 18/5/2026 của Chính phủ, Công an TPHCM cho biết một số thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực PCCC được phân quyền, cắt giảm và đơn giản hóa.

Tuy nhiên, việc giảm thủ tục không đồng nghĩa giảm yêu cầu an toàn. Phương thức quản lý mới đề cao trách nhiệm chủ động của chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở, đồng thời tăng cường kiểm tra theo hướng hậu kiểm.

Chủ đầu tư phải tổ chức nghiệm thu PCCC thực chất; bảo đảm công trình thi công đúng thiết kế đã thẩm định; kiểm tra vật liệu, thiết bị; thử nghiệm toàn bộ hệ thống và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ, kết quả nghiệm thu.

Người đứng đầu cơ sở phải duy trì điều kiện an toàn, tổ chức huấn luyện lực lượng tại chỗ, tự kiểm tra và khắc phục nguy cơ; xây dựng, thực tập phương án thoát nạn, chữa cháy; bảo dưỡng đầy đủ phương tiện, hệ thống báo cháy.

Công an TPHCM khuyến cáo khách sạn, nhà trọ và nhà ở kết hợp kinh doanh phải bảo đảm tối thiểu một lối thoát nạn an toàn và một lối thoát khẩn cấp; không để hàng hóa, xe cộ cản trở hành lang, cầu thang; kiểm tra hệ thống điện và khu vực sạc xe điện.

Khi xảy ra cháy, người dân cần nhanh chóng báo động, di chuyển theo cầu thang bộ, không sử dụng thang máy và gọi ngay số 114 hoặc ứng dụng Help 114.