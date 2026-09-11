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Nhịp sống phương Nam

Cận cảnh Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh hơn 4.600 tỷ kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Văn Quân

TPO - Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh, TP. Đồng Nai được kỳ vọng trở thành trục giao thông quan trọng, mở rộng không gian phát triển đô thị về phía Nam và kết nối với hành lang cảnh quan ven sông Đồng Nai.

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Cùng với quá trình đô thị hóa, không gian thành phố Đồng Nai đang có xu hướng mở rộng về phía Nam. Nhu cầu kết nối các khu đô thị mới với trung tâm và hệ thống giao thông đối ngoại ngày càng lớn, đặt ra yêu cầu hoàn thiện các tuyến đường trục.
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Trong định hướng này, đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh giữ vai trò quan trọng. Tuyến đường trước đây là Hương lộ 2, có chiều dài khoảng 15,5km, quy mô rộng 60m, kết nối khu vực Quốc lộ 51 với tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đi qua các khu vực Long Hưng, Tam Phước và An Phước.
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Không chỉ giải quyết bài toán giao thông, Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh được xác định là một trong những trục hạ tầng quan trọng để kiến thiết không gian phát triển, hình thành trục cảnh quan dọc sông Đồng Nai.
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Theo các định hướng quy hoạch, sông Đồng Nai được xác định là một trong những trục cảnh quan quan trọng của đô thị. Việc tổ chức lại không gian ven sông được kỳ vọng tạo thêm các công viên, quảng trường, tuyến đi bộ và những không gian công cộng phục vụ người dân.
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Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh đang dần hình thành được kỳ vọng trở thành một mắt xích quan trọng, kết nối các khu vực đô thị phía Nam với hệ thống giao thông chính và không gian ven sông Đồng Nai.
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Điểm đáng chú ý là giá trị của đại lộ này không chỉ nằm ở quy mô tuyến đường. Khi hạ tầng được hoàn thiện, khu vực dọc tuyến có thêm điều kiện phát triển các khu đô thị, thương mại, dịch vụ và các công trình công cộng.
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Việc triển khai dự án Nguyễn Hữu Cảnh mục tiêu cuối cùng không chỉ là hình thành một tuyến đường rộng, hiện đại mà còn tạo ra một trục đô thị có khả năng dẫn dắt sự phát triển của những khu vực mới.
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Dự án Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh đến nay cơ bản hoàn thành hạng mục chính đoạn 1 và 2 đem lại hình ảnh mới cho đô thị nơi đây
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Giai đoạn 3 nhà thầu đang triển khai thi công từ công tác đóng cừ bắt từ cầu Vàm Cái Sứt
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Hầu hết diện tích thi công đoạn 3 của dự án đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh là đất nông nghiệp, đáng chú ý, một trong các địa phương đã có giá đất đền bù là xã Phước An với giá đất nông nghiệp bình quân khoảng 3 tỷ đồng/ha.
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Với lợi thế nằm trong không gian phát triển phía Nam và kết nối với hành lang sông Đồng Nai, đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh được kỳ vọng góp phần thay đổi diện mạo đô thị. Khi giao thông, quy hoạch và cảnh quan được triển khai đồng bộ, dòng sông Đồng Nai có thêm cơ hội trở thành điểm nhấn trung tâm của một đô thị hiện đại, xanh và giàu bản sắc.

Dự án đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh đoạn từ quốc lộ 51 đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.600 tỉ đồng do Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Donacoop làm nhà đầu tư. Dự án được chia thành 3 đoạn. Đoạn 1 từ quốc lộ 51 đến cầu An Hòa 2 với chiều dài gần 2km, đầu tư đồng bộ với quy mô mặt đường chính 6 làn xe, hoàn chỉnh hệ thống đường song hành, thoát nước, cây xanh và chiếu sáng. Đoạn 2 từ cầu An Hòa 2 đến cầu Vàm Cái Sứt với chiều dài khoảng 6,2km. Đoạn 3 từ cầu Vàm Cái Sứt đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây được đầu tư mới đồng bộ với quy mô tương tự khoảng 7,5km, bảo đảm kết nối thông suốt toàn tuyến.

Dự kiến thời gian xây dựng công trình dự án từ năm 2025 đến năm 2028. Thời hạn hợp đồng dự án dự kiến khoảng 6 năm.

Văn Quân
#đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh #Đồng Nai #giao thông #phát triển đô thị #cảnh quan sông #quy hoạch #hạ tầng

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