TPHCM đặt mục tiêu xóa sổ 3 điểm ngập nặng

TPO - TPHCM đặt mục tiêu trong năm 2026 xử lý dứt điểm 3 vị trí ngập nặng gồm đường Phan Văn Hớn, đường Bình Quới và nút giao quốc lộ 51 - Huỳnh Thúc Kháng.

Thông tin tại họp báo kinh tế và xã hội TPHCM chiều 10/9, ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng Phòng Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM), cho biết UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch thoát nước, chống ngập trong năm 2026.

Theo kế hoạch, thành phố phấn đấu xử lý dứt điểm 3 vị trí ngập nặng, gồm: đường Phan Văn Hớn, đường Bình Quới (thuộc TPHCM cũ) và nút giao quốc lộ 51 - Huỳnh Thúc Kháng (thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Các vị trí được xác định là ngập nặng khi tình trạng ngập có độ sâu từ 30cm trở lên và kéo dài quá 30 phút.

Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng Phòng Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM) tại buổi họp báo. Ảnh: Anh Nhàn

Bên cạnh việc xử lý các điểm ngập, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND TPHCM ban hành kế hoạch thoát nước, chống ngập giai đoạn 2026 - 2030, nhằm tiếp tục giải quyết những điểm ngập còn lại.

Các đơn vị quản lý hệ thống thoát nước được yêu cầu thường xuyên kiểm tra, sửa chữa cống, nạo vét lòng cống, kênh rạch và lắp đặt van ngăn triều tại các cửa xả.

TPHCM cũng vận động người dân không xả rác ra đường, kênh, rạch, đồng thời xử lý những trường hợp cố tình xả rác gây tắc nghẽn hệ thống thoát nước.

Ông Dũng nói thêm, Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TPHCM sẽ tổ chức trực mưa, vớt rác tại các miệng thu trước, trong và sau khi mưa. Khi xảy ra ngập hoặc nhận thấy nguy cơ ngập cao, lực lượng này chủ động triển khai phương án ứng cứu và tổ chức trực cơ động 24/7.

Người dân vất vả di chuyển trong cơn mưa lớn tại TPHCM chiều 10/9. Ảnh: Hữu Huy

Đối với cây xanh, Sở Xây dựng TPHCM thường xuyên chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền rà soát, đốn hạ, cắt tỉa những cây sâu bệnh, già cỗi, nghiêng hoặc có nguy cơ gây nguy hiểm, đặc biệt trên các tuyến đường đông người qua lại, khu vực gần trường học và bệnh viện.

Về hệ thống cấp nước, các đơn vị được yêu cầu kiểm tra an toàn mạng lưới nhà máy và đường ống truyền tải, chuẩn bị vật tư dự phòng, đồng thời xây dựng phương án cấp nước khẩn cấp trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc nguồn nước bị ô nhiễm.