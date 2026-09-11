Quy Nhơn xuất hiện nhiều điểm ngập sau mưa đầu mùa

TPO - Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai ngập cục bộ, có nơi sâu đến 0,6m nên ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Ngày 11/9, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn đã đề nghị Sở Xây dựng Gia Lai xử lý, khơi thông hệ thống thoát nước tại nhiều tuyến đường xảy ra ngập úng cục bộ sau mưa lớn.

Trước đó, tối 10/9, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở phường Quy Nhơn bị ngập, mực nước dao động từ 0,1 - 0,6m gồm: ngã ba Lê Đức Thọ - Ngô Gia Khảm, khu Chợ Đầm, ngã tư Phan Chu Trinh - Lê Văn Hưu, đường Lê Đại Hành (đoạn trước Trường Tiểu học Trần Quốc Toản), đường Xuân Diệu (đoạn từ tượng đài Chiến Thắng đến đường Lê Lợi), nhánh đường Diên Hồng - Nguyễn Tư - Trần An Tư, đường Hoa Lư đến cầu chữ Y, ngã 5 Nguyễn Tất Thành - Trần Hưng Đạo, ngã ba Vũ Bảo - Nguyễn Tất Thành và đường Nguyễn Hiền.

Một khu vực ở phường Quy Nhơn bị ngập trong biển nước. Ảnh: Khoa Phan.

Ngay khi nắm tình hình, UBND phường Quy Nhơn phối hợp với Công ty Môi trường bố trí lực lượng kiểm tra các vị trí ngập úng, giăng dây cảnh báo, khơi thông dòng chảy và thực hiện các biện pháp xử lý chống ngập úng tạm thời.

Nguyên nhân chính dẫn đến ngập úng là do lượng mưa lớn, các vị trí bị ngập có địa hình trũng thấp, thu nước từ các nơi đổ dồn về, hệ thống thoát nước được đầu tư qua nhiều giai đoạn, không đồng bộ về cao độ cũng như hướng thoát nước nên dẫn đến tình trạng ngập úng thường xuyên khi có mưa lớn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, từ chiều 10/9 đến chiều 12/9, khu vực phía Tây tỉnh có mưa vừa đến mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm. Khu vực giữa và phía Đông tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-50mm, có nơi trên 70mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn.