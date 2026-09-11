Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Dòng người nhích từng chút trên đường Võ Văn Kiệt

Hữu Huy

TPO - Sáng 11/9, mưa kéo dài đúng giờ cao điểm khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM rơi vào cảnh ùn ứ, giao thông di chuyển khó khăn.

Theo ghi nhận, các tuyến đường như Võ Văn Kiệt, Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng, Điện Biên Phủ, Phạm Văn Đồng… xuất hiện tình trạng phương tiện đông, di chuyển chậm.

Video: Dòng người nhích từng chút trên đường Võ Văn Kiệt sáng 11/9
1789090582898-5338460718092866466-5338460718092866466-c0d0836daabca6a712838438911029ed.jpg
Dòng người đi xe máy tấp vào lề mặc áo mưa sáng 11/9. Ảnh: Hữu Huy.

Trên đường Võ Văn Kiệt, hướng vào trung tâm TPHCM, đoạn qua phường Bình Tiên và phường Chợ Lớn, lượng phương tiện tăng cao. Cùng thời điểm trời mưa, nhiều người đi xe máy phải dừng lại mặc áo mưa khiến làn đường dành cho xe máy bị ùn ứ cục bộ.

Dòng phương tiện nối dài, người đi xe máy phải nhích từng chút để vào khu vực trung tâm thành phố. Mưa và lượng xe tăng trong khung giờ cao điểm khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.

1789090582586-5338460718092866466-5338460718092866466-f86e6b15b9b0b78c42aef6d38ff12981.jpg
"Biển người" nhanh chóng bị kẹt cứng trên đường Võ Văn Kiệt
1789090582477-5338460718092866466-5338460718092866466-095a006f5fc24d8afbee60d0c520dedb.jpg
1789090582636-5338460718092866466-5338460718092866466-dc4371ce60af38a79d4e9597f7e86215.jpg
Mưa lớn kéo dài trong giờ cao điểm khiến nhiều người vất vả, phải đi làm muộn.

Tối 10/9, nhiều khu vực tại TPHCM xuất hiện mưa lớn kéo dài, nhanh chóng rơi vào tình trạng ngập nước. Một số tuyến đường lênh láng nước khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều trở ngại.

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, trận mưa được thống kê có vũ lượng cao nhất từ đầu năm 2026 đến nay, lượng mưa này còn trải đều khắp các địa phương gây ra ngập diện rộng.

Cơ quan khí tượng cho biết ngày 11/9, khi dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục duy trì, hội tụ gió tồn tại ngay trên khu vực Nam Bộ. Dự báo mưa vừa, mưa to tiếp tục xuất hiện trên diện rộng, rải rác có dông và khả năng cao vẫn có điểm mưa to trên 100 mm (tập trung ở miền Đông Nam bộ và ven biển miền Tây).

Hữu Huy
#giao thông #TP.HCM #mưa #ùn ứ #đường phố #thời tiết #Mưa giờ cao điểm gây ùn ứ giao thông tại TP.HCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe