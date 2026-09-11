Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thông tin mới vụ bé gái 11 tháng tuổi mất tích ở An Giang

Nhật Huy

TPO - Sau khi thông tin bé Nguyễn Thị Minh Thư (11 tháng tuổi) mất tích tại xã Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) được đăng tải, đôi vợ chồng đưa cháu bé đi đã chủ động trình báo và phối hợp đưa cháu về bàn giao lại gia đình.

Sáng 11/9, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Bùi Thái Hoàng - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy bé Nguyễn Thị Minh Thư, 11 tháng tuổi, mất tích trước đó và đưa cháu về bàn giao an toàn cho gia đình.

Theo thông tin từ địa phương, sau khi thông tin tìm kiếm cháu bé được lực lượng chức năng phát đi, đôi vợ chồng đưa bé đi đã chủ động trình báo với cảnh sát khu vực tại nơi đang tạm trú ở phường Châu Đốc, cách nơi gia đình cháu bé sinh sống khoảng 30km.

1789089646690-1837654008881074238-8662773123544353158-52276cd398de87c05a9750805a069f6f-131.jpg
Công an bàn giao bé gái cho gia đình.

Sau khi tiếp nhận trình báo, cảnh sát khu vực đã xác minh, liên hệ với lực lượng chức năng xã Vĩnh Xương. Sau đó, lực lượng chức năng địa phương đến Châu Đốc tiếp nhận và đưa cháu bé trở về với gia đình.

Bước đầu, thông tin cho biết, đôi vợ chồng đưa cháu bé đi với mong muốn xin nuôi. Danh tính và động cơ cụ thể của hai người đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Sau khi con gái trở về an toàn, chị Nguyễn Thị Mỹ Hảo (mẹ cháu bé) đã viết thư cảm ơn lực lượng công an, cơ quan chức năng và người dân đã hỗ trợ tìm kiếm cháu bé.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, chiều 7/9, chị Hảo đẩy xe đưa con gái là Nguyễn Thị Minh Thư đi bán vé số ven Quốc lộ 80B. Khi đến khu vực ấp Phú Lộc, xã Vĩnh Xương, chị dừng lại tại một sạp quần áo cũ miễn phí và để bé Thư dưới nền gần đó rồi vào lựa quần áo.

Trong lúc chị Hảo lựa đồ, một người đàn ông đi xe máy chở theo một phụ nữ đến sạp, bắt chuyện, hỏi nơi ở của chị Hảo và đề nghị nhận nuôi cháu bé. Chị Hảo không đồng ý.

Sau đó, ông Đ.V.L. (57 tuổi), chủ sạp quần áo, chạy xe đến. Thấy chị Hảo đang lấy quần áo còn bé Thư bò dưới nền, ông L. la chị Hảo vì cho rằng chị thường xuyên đến lấy nhiều quần áo cũ.

Chị Hảo vội đưa quần áo lên xe rồi đẩy xe rời đi, để bé Thư lại. Ông L. gọi chị quay lại đón con nhưng chị nói sẽ quay lại bế cháu sau. Khi chị Hảo quay lại, không thấy con nên trình báo cơ quan công an.

Nhật Huy
#Bé gái mất tích #Nguyễn Thị Minh Thư #An Giang #Vĩnh Xương #Châu Đốc #tìm thấy bé gái #Công an

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe