Thông tin mới vụ bé gái 11 tháng tuổi mất tích ở An Giang

TPO - Sau khi thông tin bé Nguyễn Thị Minh Thư (11 tháng tuổi) mất tích tại xã Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) được đăng tải, đôi vợ chồng đưa cháu bé đi đã chủ động trình báo và phối hợp đưa cháu về bàn giao lại gia đình.

Sáng 11/9, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Bùi Thái Hoàng - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy bé Nguyễn Thị Minh Thư, 11 tháng tuổi, mất tích trước đó và đưa cháu về bàn giao an toàn cho gia đình.

Theo thông tin từ địa phương, sau khi thông tin tìm kiếm cháu bé được lực lượng chức năng phát đi, đôi vợ chồng đưa bé đi đã chủ động trình báo với cảnh sát khu vực tại nơi đang tạm trú ở phường Châu Đốc, cách nơi gia đình cháu bé sinh sống khoảng 30km.

Công an bàn giao bé gái cho gia đình.

Sau khi tiếp nhận trình báo, cảnh sát khu vực đã xác minh, liên hệ với lực lượng chức năng xã Vĩnh Xương. Sau đó, lực lượng chức năng địa phương đến Châu Đốc tiếp nhận và đưa cháu bé trở về với gia đình.

Bước đầu, thông tin cho biết, đôi vợ chồng đưa cháu bé đi với mong muốn xin nuôi. Danh tính và động cơ cụ thể của hai người đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Sau khi con gái trở về an toàn, chị Nguyễn Thị Mỹ Hảo (mẹ cháu bé) đã viết thư cảm ơn lực lượng công an, cơ quan chức năng và người dân đã hỗ trợ tìm kiếm cháu bé.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, chiều 7/9, chị Hảo đẩy xe đưa con gái là Nguyễn Thị Minh Thư đi bán vé số ven Quốc lộ 80B. Khi đến khu vực ấp Phú Lộc, xã Vĩnh Xương, chị dừng lại tại một sạp quần áo cũ miễn phí và để bé Thư dưới nền gần đó rồi vào lựa quần áo.

Trong lúc chị Hảo lựa đồ, một người đàn ông đi xe máy chở theo một phụ nữ đến sạp, bắt chuyện, hỏi nơi ở của chị Hảo và đề nghị nhận nuôi cháu bé. Chị Hảo không đồng ý.

Sau đó, ông Đ.V.L. (57 tuổi), chủ sạp quần áo, chạy xe đến. Thấy chị Hảo đang lấy quần áo còn bé Thư bò dưới nền, ông L. la chị Hảo vì cho rằng chị thường xuyên đến lấy nhiều quần áo cũ.

Chị Hảo vội đưa quần áo lên xe rồi đẩy xe rời đi, để bé Thư lại. Ông L. gọi chị quay lại đón con nhưng chị nói sẽ quay lại bế cháu sau. Khi chị Hảo quay lại, không thấy con nên trình báo cơ quan công an.