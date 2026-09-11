Mưa lớn, nước sông Đồng Nai lên nhanh, vượt mức báo động 2

TPO - Trên địa bàn TP.Đồng Nai đang có mưa lớn, tình trạng ngập úng được cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo khi mực nước sông Đồng Nai đang lên cao, vượt mức báo động 2.

Nước sông Đồng Nai lên cao (ghi nhận lúc 16h30 ngày 11/9)

Lúc 16h ngày 11/9, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Trung tâm) phát đi thông báo lũ trên sông Đồng Nai (TP.Đồng Nai) tại trạm Tà Lài đang dao động và ở trên mức báo động (BĐ) 2.

Trung tâm ghi nhận lúc 13h ngày 11/9, mực nước tại trạm Tà Lài là 112,58m, trên BĐ2 0,08m. Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai tiếp tục biến đổi chậm và ở trên BĐ2.

Trung tâm cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm, người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối, các khu vực trũng thấp tại địa bàn khu vực Tân Phú, Định Quán thuộc TP.Đồng Nai và các địa bàn lân cận. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2.

Từ 16h hôm nay, tại TP. Đồng Nai có mưa to; nước sông Đồng Nai dâng cao

Ông Vũ Văn Lý, ngụ phường Trấn Biên cho biết, ông sống ở đây đã nhiều năm nhưng rất ít khi thấy nước sông Đồng Nai dâng cao như hôm nay.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đánh giá, mực nước trên các sông suối vùng thượng lưu hệ thống sông Đồng Nai ở mức khá cao, có nguy cơ gây ngập lụt các khu vực trũng thấp ven sông suối, ảnh hưởng bất lợi đến các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp tại các sông suối, bãi sông, bờ suối.