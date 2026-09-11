Công trình chống sạt lở chưa bàn giao đã gãy sập, hở hàm ếch

TPO - Chứng kiến dự án xử lý khẩn cấp tình trạng sạt lở đất bị gãy sập nền bê tông, xói lở đất, hở hàm ếch sau đợt mưa lớn kéo dài khiến nhiều người dân ở Thanh Hóa bất an, lo lắng về chất lượng công trình trước mùa mưa bão đến gần.
Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, một số vị trí thuộc dự án có tình trạng gãy sập, sụt lún phần bê tông các bậc thềm. Đất từ mái taluy sạt xuống nhiều vị trí, phủ lên bậc thềm, rãnh thoát nước.
Một số vị trí còn hở hàm ếch, cho thấy độ dày của phần đá và bê tông nền được nhà thầu thi công xây dựng.