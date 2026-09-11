Công trình chống sạt lở chưa bàn giao đã gãy sập, hở hàm ếch

TPO - Chứng kiến dự án xử lý khẩn cấp tình trạng sạt lở đất bị gãy sập nền bê tông, xói lở đất, hở hàm ếch sau đợt mưa lớn kéo dài khiến nhiều người dân ở Thanh Hóa bất an, lo lắng về chất lượng công trình trước mùa mưa bão đến gần.