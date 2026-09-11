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Xã hội

Công trình chống sạt lở chưa bàn giao đã gãy sập, hở hàm ếch

Phạm Trường

TPO - Chứng kiến dự án xử lý khẩn cấp tình trạng sạt lở đất bị gãy sập nền bê tông, xói lở đất, hở hàm ếch sau đợt mưa lớn kéo dài khiến nhiều người dân ở Thanh Hóa bất an, lo lắng về chất lượng công trình trước mùa mưa bão đến gần.

Video: Cận cảnh công trình chống sạt lở bị gãy sập, hư hỏng.
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Gần một tháng qua, người dân xã Kim Tân (tỉnh Thanh Hóa﻿) luôn bất an, lo lắng khi công trình xử lý khẩn cấp tình trạng sạt lở đất trên địa bàn chưa bàn giao nhưng đã sạt lở, gãy sụp, hư hỏng.
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Người dân địa phương cho biết dự án chống sạt lở này được nhà thầu triển khai vào cuối năm 2025 và cơ bản hoàn thành khoảng một tháng nay. Tuy nhiên, sau đợt mưa kéo dài vào cuối tháng 8, nhiều vị trí của công trình bị sạt lở đất, sụt lún các tấm kè bê tông khiến người dân lo lắng. Họ mong chính quyền địa phương và đơn vị thi công có phương án khắc phục, đảm bảo cho nhà dân phía dưới.
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“Mưa lớn khiến đất đá sạt xuống, nước trên đồi cũng không được thu gom nên chảy thẳng xuống nhà dân. Lo nhất là mưa bão đang đến gần, nếu cứ tình trạng này không biết sẽ thế nào”, bà Nguyễn Thị Loan (73 tuổi, trú thôn Ngọc Nước, xã Kim Tân) cho hay.
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Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, một số vị trí thuộc dự án có tình trạng gãy sập, sụt lún phần bê tông các bậc thềm. Đất từ mái taluy sạt xuống nhiều vị trí, phủ lên bậc thềm, rãnh thoát nước.
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Các mái kè bê tông bị sạt trượt, bẻ gãy, lộ từng lớp đá.
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Một số vị trí còn hở hàm ếch, cho thấy độ dày của phần đá và bê tông nền được nhà thầu thi công xây dựng.
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Trong khi đó, tại một số khu vực, vật liệu dư thừa từ hoạt động thi công chưa được thu dọn khiến dòng nước từ phía trên không thể chảy theo bậc thềm về hệ thống rãnh được thiết kế để dẫn nước xuống phía dưới. Nước mưa theo đó chảy tràn ra mái taluy, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục gây xói lở.
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Ngay dưới công trình là hàng chục nhà ở. Việc công trình đang thi công bị hư hỏng, nguy cơ mất an toàn khiến họ bất an, lo lắng.
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Bà Quách Thị Điến (90 tuổi, trú xã Kim Tân) cho biết trong đợt mưa vừa qua, nước từ trên núi tràn vào nhà. Ban đêm, con trai bà phải thức dậy thu dọn đồ đạc, đắp bờ từng bao tải đất để ngăn nước. “Mong muốn lớn nhất của gia đình bà cũng như nhiều hộ dân sống dưới chân núi là công trình sớm hoàn thành, xử lý được nguy cơ sạt lở, ổn định cuộc sống”, bà kể.
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Theo lãnh đạo UBND xã Kim Tân, địa phương này có 6/7 công trình xử lý khẩn cấp tình trạng sạt lở﻿ đất. Toàn bộ 7 công trình này có tổng mức đầu tư hơn 50 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Xây lắp Hoàng Thạch (đóng ở xã Vân Du, tỉnh Thanh Hoá) trúng thầu thi công.
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“Sau khi có thông tin, UBND xã đã cử cán bộ xuống kiểm tra hiện trường, làm việc cụ thể với các đơn vị có liên quan, yêu cầu đơn vị khẩn trương khắc phục các vị trí bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra”, lãnh đạo địa phương thông tin. Trong ảnh, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo ngay dưới chân công trình, có nguy cơ sạt xuống nhà dân.
Phạm Trường
#sạt lở #Thanh Hóa #công trình #đất đá #mưa lớn #bảo vệ đất #an toàn

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