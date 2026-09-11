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Khánh Hòa hoàn tất lấy mẫu ADN tại 2.124 mộ liệt sĩ

Phùng Quang

TPO - Khánh Hòa đã hoàn thành khai quật, kiểm tra và lấy mẫu tại toàn bộ 2.124 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin ở 7 nghĩa trang, trong đó 1.240 mẫu đủ điều kiện giám định ADN.

Ngày 11/9, Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai chiến dịch, sơ kết công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành khai quật, kiểm tra, lấy mẫu tại 2.124/2.124 mộ chưa xác định được thông tin ở 7 nghĩa trang liệt sĩ, sớm hơn kế hoạch đề ra. Qua lấy mẫu, 1.240 mẫu đủ điều kiện phục vụ giám định ADN, chiếm 58,38%; 884 mẫu không đủ điều kiện.

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Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong nhà lao Thành Diên Khánh.

Toàn bộ 1.240 mẫu đủ điều kiện đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội để giám định, đối sánh ADN. Sau khi hoàn tất lấy mẫu, các nghĩa trang được hoàn trả hiện trạng; bia mộ, số hiệu mộ được đối chiếu với hồ sơ quản lý, bảo đảm đúng vị trí và sự trang nghiêm.

Cùng với lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, công tác thu thập mẫu sinh phẩm thân nhân cũng được đẩy mạnh. Đến ngày 10/9, toàn tỉnh đã thu thập 2.740/3.018 mẫu, đạt 90,7%. Lực lượng chức năng tổ chức 78 lượt lấy mẫu lưu động đối với người cao tuổi, sức khỏe yếu, bệnh tật hoặc không có khả năng đi lại.

Trên cơ sở thông tin thu thập, xử lý, các lực lượng đã xác minh 139 khu vực, với thông tin ước tính 459 hài cốt liệt sĩ. Công tác xác minh, chuẩn hóa và số hóa hồ sơ cũng được đẩy mạnh, tạo cơ sở phục vụ đối chiếu kết quả giám định ADN.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - Nguyễn Việt Hùng - biểu dương cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân, đội ngũ y, bác sĩ pháp y và những người làm việc tại các nghĩa trang, khu vực tìm kiếm đã khắc phục khó khăn, bền bỉ thực hiện nhiệm vụ.

“Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, mỗi thông tin được xác minh chính xác đều có ý nghĩa rất lớn đối với thân nhân gia đình liệt sĩ, đồng đội và đối với trách nhiệm của chúng ta hôm nay”, ông Hùng nhấn mạnh.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Bộ CHQS tỉnh rà soát, cụ thể hóa kế hoạch thực hiện các phần việc còn lại của chiến dịch, xác định rõ nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2026 và chuẩn bị cho năm 2027. Các xã, phường được yêu cầu phát huy hơn nữa vai trò trong thu thập thông tin và kết luận địa bàn. Công an tỉnh tiếp tục thu nhận 278 mẫu sinh phẩm thân nhân còn lại theo kế hoạch, ưu tiên người cao tuổi, sức khỏe yếu và những trường hợp khó khăn trong đi lại.

Phùng Quang
#Khánh Hòa #giám định ADN #hài cốt liệt sĩ #Chiến dịch 500 ngày đêm

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