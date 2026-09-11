Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thái Nguyên đề xuất xóa gần 6.000 nhà tạm

Thanh Hiếu

TPO - Tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu đến năm 2030 cơ bản hoàn thành xóa gần 6.000 nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí dự kiến khoảng 422,84 tỷ đồng.

Ngày 11/9, UBND tỉnh Thái Nguyên họp xem xét dự thảo Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026 - 2030.

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, qua rà soát đến ngày 28/7, toàn tỉnh còn 5.891 hộ có nhà tạm, nhà dột nát hoặc chưa có nhà ở. Trong đó, 54 hộ chưa có nhà ở và 5.837 hộ có nhà ở nhưng thuộc diện nhà tạm, nhà dột nát.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 tỉnh Thái Nguyên cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với các hộ đủ điều kiện và có nhu cầu hỗ trợ. Trong đó, riêng năm 2026 dự kiến hỗ trợ 1.767 hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

image639216402894848573.jpg
Những ngôi nhà tạm tại xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên đang được thay thế bởi những ngôi nhà kiên cố

Về kinh phí, các hộ xây nhà mới sẽ được hỗ trợ tối đa 80 triệu đồng/hộ và 40 triệu đồng/hộ sửa chữa.

Tổng nhu cầu kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn khoảng 422,84 tỷ đồng. Trong đó, nguồn từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia khoảng 296,4 tỷ đồng, còn lại là nguồn xã hội hóa và địa phương tự cân đối.

Tại cuộc họp, ông Nông Quang Nhất - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo Đề án cập nhật, rà soát số liệu, bảo đảm đúng đối tượng. Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo rà soát, xác định đối tượng, bảo đảm việc hỗ trợ đúng quy định, công khai, minh bạch.

Thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát, từ đầu năm đến ngày 30/7, toàn tỉnh đã hoàn thành 405 căn, 391 căn nhà đang triển khai xây dựng, sửa chữa và 63 căn đã được phê duyệt, chuẩn bị khởi công.

Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #Nhà tạm #Nhà dột nát #Hỗ trợ nhà ở #Cải thiện nhà ở #Chương trình Quốc gia

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe