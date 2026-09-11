Thái Nguyên đề xuất xóa gần 6.000 nhà tạm

TPO - Tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu đến năm 2030 cơ bản hoàn thành xóa gần 6.000 nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí dự kiến khoảng 422,84 tỷ đồng.

Ngày 11/9, UBND tỉnh Thái Nguyên họp xem xét dự thảo Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026 - 2030.

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, qua rà soát đến ngày 28/7, toàn tỉnh còn 5.891 hộ có nhà tạm, nhà dột nát hoặc chưa có nhà ở. Trong đó, 54 hộ chưa có nhà ở và 5.837 hộ có nhà ở nhưng thuộc diện nhà tạm, nhà dột nát.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 tỉnh Thái Nguyên cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với các hộ đủ điều kiện và có nhu cầu hỗ trợ. Trong đó, riêng năm 2026 dự kiến hỗ trợ 1.767 hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Những ngôi nhà tạm tại xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên đang được thay thế bởi những ngôi nhà kiên cố

Về kinh phí, các hộ xây nhà mới sẽ được hỗ trợ tối đa 80 triệu đồng/hộ và 40 triệu đồng/hộ sửa chữa.

Tổng nhu cầu kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn khoảng 422,84 tỷ đồng. Trong đó, nguồn từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia khoảng 296,4 tỷ đồng, còn lại là nguồn xã hội hóa và địa phương tự cân đối.

Tại cuộc họp, ông Nông Quang Nhất - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo Đề án cập nhật, rà soát số liệu, bảo đảm đúng đối tượng. Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo rà soát, xác định đối tượng, bảo đảm việc hỗ trợ đúng quy định, công khai, minh bạch.

Thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát, từ đầu năm đến ngày 30/7, toàn tỉnh đã hoàn thành 405 căn, 391 căn nhà đang triển khai xây dựng, sửa chữa và 63 căn đã được phê duyệt, chuẩn bị khởi công.