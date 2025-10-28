Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Giảm nghèo bền vững

Google News

Cao Bằng là tỉnh đi đầu xóa nhà tạm, nhà dột nát

Nguyễn Duy Chiến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà tại Hội nghị tổng kết Chương trình thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021 - 2025.

Ngày 27/10, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025. Hội nghị tổ chức trực tiếp tại Trung tâm hội nghị tỉnh và kết nối trực tuyến đến điểm cầu 56 xã, phường toàn tỉnh.

b1.jpg
Phong trào hỗ trợ người dân xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh cao Bằng trở nên sôi nổi, rộng khắp.
e1.jpg
Nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh chung tay, giúp sức cùng Cao Bằng thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Theo báo cáo, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Cao Bằng thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 19.067 hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách với tổng kinh phí thực hiện trên 955 tỷ đồng, hoàn thành 100% nhu cầu của người dân. Trong đó, xây mới trên 13.700 nhà; sửa chữa trên 5.300 nhà và 26 nhà lắp ghép. Ngoài ra, toàn tỉnh huy động nhiều nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ thêm 401 nhà với tổng kinh phí gần 18 tỷ đồng; huy động được hơn 200.000 ngày công lao động, 67 tấn xi măng, cùng hàng trăm tấn vật liệu xây dựng, thiết bị, phương tiện từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và nhân dân trong toàn tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện một số đơn vị tham luận, chia sẻ những khó khăn, bài học kinh nghiệm trong triển khai chương trình, kết quả, bài học kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững…

a1.jpg
Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo phát biểu tại hội nghị tổng kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025. Ảnh: CB

Phát biểu tại hội nghị, bà Nông Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo biểu dương những kết quả nổi bật tỉnh Cao Bằng đạt được trong thực hiện Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát- một trong những địa phương đi đầu, có nhiều cách làm hiệu quả, được Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao trong thực hiện chương trình.

“Việc hỗ trợ nhà ở mới chỉ là bước khởi đầu, quan trọng hơn là giúp người dân có điều kiện phát triển sinh kế, ổn định đời sống, thoát nghèo bền vững. Đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, bài học quý từ chương trình, duy trì kết quả đạt được, thường xuyên rà soát, hỗ trợ kịp thời các hộ khó khăn phát sinh, bảo đảm mọi người dân đều có nơi ở ổn định, an cư, lạc nghiệp”, Thứ trưởng Nông Thị Hà nhấn mạnh.

d.jpg
Nhiều tập thể, cá nhân đã được tôn vinh, khen thưởng. Ảnh: CB

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen 21 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2025”.

Nguyễn Duy Chiến
#Chương trình xóa nhà tạm #nhà dột nát #Huy động nguồn lực xã hội hóa #Kết quả thực hiện và bài học kinh nghiệm #Chương trình giảm nghèo bền vững #Khen thưởng và tôn vinh các tập thể #cá nhân #Đóng góp của cộng đồng và lực lượng vũ trang #Chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và người có công #Phát triển bền vững và ổn định cuộc sống người dân

