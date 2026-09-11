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Bộ Nội vụ trình phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 trong 7 ngày liên tục

Luân Dũng

TPO - Bộ Nội vụ đề xuất, dịp Tết Nguyên đán 2027, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày theo quy định. Do có 2 ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết nên cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ bù 2 ngày.

Chiều 11/9, tại họp báo quý III của Bộ Nội vụ, bà Nguyễn Thị Quyên, Phó Cục trưởng Cục Việc làm, thông tin về phương án nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 và đề xuất ngày nghỉ Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Theo bà Nguyễn Thị Quyên, ngày 11/9, Bộ Nội vụ đã có tờ trình Chính phủ về phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027. Phương án được xây dựng trên cơ sở các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Tổ chức Chính phủ và các quy định liên quan; đồng thời tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, cơ quan liên quan.

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Trình phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 trong 7 ngày liên tục (Ảnh minh họa)

Theo phương án đề xuất, dịp Tết Nguyên đán 2027, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Do có 2 ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết nên cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ bù 2 ngày theo quy định.

Như vậy, nếu được Chính phủ thông qua, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 2027 trong 7 ngày liên tục, từ thứ Năm, ngày 4/2/2027 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư, ngày 10/2/2027 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Bà Nguyễn Thị Quyên cho biết, việc đề xuất phương án này nhằm tạo điều kiện cho những người làm việc xa quê có thêm thời gian di chuyển, chuẩn bị và đón Tết; đồng thời bảo đảm phù hợp với yêu cầu hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Đối với người lao động thuộc khối doanh nghiệp, không phải công chức, viên chức, căn cứ vào điều kiện thực tế, người sử dụng lao động có thể lựa chọn phương án nghỉ Tết phù hợp, bảo đảm đủ 5 ngày theo quy định.

Cụ thể, doanh nghiệp có thể lựa chọn nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi; hoặc nghỉ 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị người sử dụng lao động thông báo phương án nghỉ Tết Nguyên đán cho người lao động ít nhất 30 ngày trước khi thực hiện.

Liên quan đến đề xuất ngày nghỉ Văn hóa Việt Nam năm 2026, bà Nguyễn Thị Quyên cho biết nội dung này cũng được Bộ Nội vụ đưa vào tờ trình Chính phủ. Theo đó, Bộ đã trình phương án nghỉ ngày Văn hóa Việt Nam và hiện đang xin ý kiến Chính phủ.

Luân Dũng
#Tết Nguyên đán #nghỉ lễ #Bộ Nội vụ #nghỉ Tết #cán bộ #công chức #viên chức

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