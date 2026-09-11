Giám đốc Sở được bầu làm Ủy viên UBND Cần Thơ

TPO - HĐND TP. Cần Thơ vừa bầu ông Nguyễn Hoàng Anh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Ủy viên UBND thành phố.

Ngày 11/9, HĐND TP Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề), trong đó có công tác nhân sự.

Tại kỳ họp, HĐND TP. Cần Thơ đã ông Nguyễn Hoàng Anh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Ủy viên UBND Thành phố.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 1980, là thạc sĩ Khoa học đất, kỹ sư Quản lý đất đai. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Cần Thơ, ông từng công tác tại nhiều cơ quan, đơn vị ở Hậu Giang và Cần Thơ.

Ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ - tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hoàng Anh.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ - cho biết kỳ họp xem xét kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 với tổng vốn hơn 106.000 tỷ đồng. Trong đó, hơn 24.000 tỷ đồng ngân sách Trung ương và hơn 82.000 tỷ đồng ngân sách địa phương.

HĐND Cần Thơ cũng xem xét giao chi tiết thêm hơn 1.450 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương cho 24 dự án.

Ông Thanh đề nghị việc bố trí vốn phải bảo đảm tính cấp thiết, tiến độ, khả năng giải ngân và hiệu quả đầu tư. Không vì yêu cầu giải ngân mà hạ thấp điều kiện, trình tự, chất lượng dự án.

Kỳ họp cũng xem xét chính sách hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa, danh mục khu đất dự kiến thực hiện các dự án thí điểm và phân bổ nguồn lực cho các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, tổng kinh phí trình phân bổ cho các chương trình mục tiêu quốc gia hơn 143 tỷ đồng.

Ông Thanh yêu cầu nguồn lực được phân bổ đúng đối tượng, đúng địa bàn, tránh dàn trải, chồng chéo và bảo đảm hiệu quả thực chất.