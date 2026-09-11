Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Giám đốc Sở được bầu làm Ủy viên UBND Cần Thơ

Nhật Huy

TPO - HĐND TP. Cần Thơ vừa bầu ông Nguyễn Hoàng Anh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Ủy viên UBND thành phố.

Ngày 11/9, HĐND TP Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề), trong đó có công tác nhân sự.

Tại kỳ họp, HĐND TP. Cần Thơ đã ông Nguyễn Hoàng Anh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Ủy viên UBND Thành phố.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 1980, là thạc sĩ Khoa học đất, kỹ sư Quản lý đất đai. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Cần Thơ, ông từng công tác tại nhiều cơ quan, đơn vị ở Hậu Giang và Cần Thơ.

bau-uy-vien-can-tho-8726.jpg
Ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ - tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hoàng Anh.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ - cho biết kỳ họp xem xét kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 với tổng vốn hơn 106.000 tỷ đồng. Trong đó, hơn 24.000 tỷ đồng ngân sách Trung ương và hơn 82.000 tỷ đồng ngân sách địa phương.

HĐND Cần Thơ cũng xem xét giao chi tiết thêm hơn 1.450 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương cho 24 dự án.

Ông Thanh đề nghị việc bố trí vốn phải bảo đảm tính cấp thiết, tiến độ, khả năng giải ngân và hiệu quả đầu tư. Không vì yêu cầu giải ngân mà hạ thấp điều kiện, trình tự, chất lượng dự án.

Kỳ họp cũng xem xét chính sách hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa, danh mục khu đất dự kiến thực hiện các dự án thí điểm và phân bổ nguồn lực cho các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, tổng kinh phí trình phân bổ cho các chương trình mục tiêu quốc gia hơn 143 tỷ đồng.

Ông Thanh yêu cầu nguồn lực được phân bổ đúng đối tượng, đúng địa bàn, tránh dàn trải, chồng chéo và bảo đảm hiệu quả thực chất.

Nhật Huy
#HĐND TP Cần Thơ #đầu tư công Cần Thơ #Nguyễn Hoàng Anh #nhân sự #Ủy viên UBND thành phố #Cần Thơ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe