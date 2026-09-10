Vì sao hơn 41.000 người ở Huế có thể phải sơ tán?

TPO - TP. Huế xây dựng phương án sơ tán hơn 41.000 người khi bão, lũ xảy ra. Trước mùa mưa bão chính vụ từ tháng 9 đến tháng 11, lãnh đạo thành phố yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó từ sớm, không để bị động trước mọi tình huống thiên tai.

Ngày 10/9, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị đánh giá công tác phòng, chống thiên tai 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026.

Theo báo cáo, 40 xã, phường đã hoàn thiện phương án ứng phó với các loại hình thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”, tập trung vào các kịch bản mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, bão và vận hành hồ chứa.

Tại TP. Huế hiện vẫn còn nhiều hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm, cần di dời khẩn cấp khi có thiên tai xảy ra. Ảnh: Ngọc Văn

Qua rà soát, các địa phương xác định khoảng 13.375 hộ với 41.372 nhân khẩu có khả năng phải sơ tán khi xảy ra thiên tai, trong đó có 1.125 người thuộc nhóm yếu thế. Riêng phương án ứng phó bão dự kiến sơ tán khoảng 40.034 người, còn phương án ứng phó lũ lụt khoảng 30.999 người.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ tháng 9 đến tháng 11 là thời kỳ chính của mùa mưa bão tại Huế. Đáng chú ý, từ ngày 11 đến 15/9, địa bàn thành phố được dự báo có mưa vừa đến mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 250 - 400mm, có nơi trên 500mm, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại vùng đồi núi và ngập lụt ở khu vực thấp trũng, đô thị.

Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh thăm Văn phòng điều hành ứng phó thiên tai của thành phố.

Tại hội nghị, ông Lê Trí Thanh lưu ý TP. Huế có địa hình đa dạng từ miền núi đến đầm phá, ven biển cùng hệ thống sông ngòi dày đặc nên thường xuyên chịu tác động của nhiều loại hình thiên tai. Vì vậy, các địa phương phải rà soát, cập nhật phương án ứng phó phù hợp từng cấp độ rủi ro; người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu thiếu chủ động trong triển khai nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND TP. Huế yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nâng cao chất lượng dự báo; kiểm tra an toàn hồ chứa, các công trình đang thi công, khu vực xói lở bờ biển Thuận An và những tuyến giao thông thường xuyên ngập lụt, chia cắt.

Các địa phương đồng thời phải chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm, sẵn sàng hỗ trợ người dân sơ tán, chằng chống nhà cửa và khắc phục hậu quả sau thiên tai. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố tiếp tục duy trì Tổng đài 112 hoạt động 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin, hỗ trợ người dân khi xảy ra sự cố, thiên tai.