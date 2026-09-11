116 tác phẩm vào chung khảo Giải Báo chí 'Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc'

Sáng 11/9, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp Hội đồng Chung khảo Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII, năm 2025 - 2026.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: PV.



Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII, năm 2025 - 2026 được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Tính đến hết ngày 31/7/2026, Ban tổ chức đã nhận được 2.767 bài dự thi của hơn 100 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương với 5 thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí.

Hội đồng Sơ khảo giải đã chọn 116 tác phẩm vào chung khảo, gồm 32 tác phẩm báo in, 41 tác phẩm báo điện tử, 15 tác phẩm phát thanh, 21 tác phẩm truyền hình, 7 tác phẩm ảnh báo chí.

Theo đánh giá, các tác phẩm tham dự giải được đầu tư công phu, hình thức phản ánh theo xu hướng báo chí hiện đại, nội dung phong phú, mang tính thời sự, phát hiện cao, phản ánh chính xác, kịp thời tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam; góp phần cổ vũ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và khẳng định vai trò, kết quả hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Điểm nổi bật là các tuyến bài tập trung phản ánh về sự thay đổi trong cơ cấu bộ máy và những hoạt động gần dân, sát dân của MTTQ Việt Nam các cấp được đầu tư xây dựng khá công phu, bài bản. Các tuyến bài cũng bám sát và phản ánh trung thực, sinh động tình hình chính trị, văn hóa, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và các sự kiện lớn của đất nước, các địa phương, vùng miền từ biên giới đến hải đảo, vùng sâu, vùng xa…

Nhiều tác phẩm, phản ánh những tình cảm, nguyện vọng và việc làm tốt đẹp của các nhân sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong các dân tộc, người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp thiết thực cho khối đại đoàn kết toàn dân; mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam.

Nhiều tuyến bài của các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương tích cực đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; làm tốt vai trò là diễn đàn xã hội rộng lớn, tin cậy của Nhân dân, gắn nhiều hơn với thực tiễn địa phương.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga và các đại biểu trao đổi về công tác chấm điểm các tác phẩm vào vòng chung khảo. Ảnh: PV.



Phát biểu tại cuộc họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga đề nghị, các thành viên của Hội đồng Chung khảo cần căn cứ và bám sát vào các tiêu chí, thể lệ giải, quy chế chấm giải, từ đó đưa ra những đánh giá thật sự khách quan, toàn diện.

Hội đồng cần phát huy tinh thần trách nhiệm cao, tập trung lựa chọn các tác phẩm báo chí có hình thức thể hiện công phu với nhiều sự đổi mới, sáng tạo và phù hợp với đặc trưng của từng loại hình báo chí, mang lại sự hấp dẫn và hiệu quả trong việc truyền tải thông tin.

“Hội đồng Chung khảo cần quan tâm lựa chọn những tác phẩm có tính thời sự, phát hiện ý tưởng mới, phản ánh sâu sắc, sinh động về các chủ trương lớn của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam trong tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, có giá trị lý luận, thực tiễn cao và hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội”, bà Hà Thị Nga gợi mở.