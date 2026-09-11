Chi tiết hơn 240 gói thầu của Công ty Việt Mỹ vào các bệnh viện

TPO - Trong 8 năm, Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ (Công ty Việt Mỹ) tham gia 276 gói thầu và được lựa chọn tại 246 gói, với tổng giá trị khoảng 5.947 tỷ đồng. Từ máy gia tốc xạ trị, hệ thống Cyclotron, PET/CT đến nguồn phóng xạ và dịch vụ bảo trì, dấu chân của doanh nghiệp này xuất hiện tại nhiều bệnh viện.

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Mạng lưới trúng thầu gần 6.000 tỷ đồng

Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, giai đoạn 2018-2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ trúng phần lớn số gói đã tham dự. Trong 276 gói, doanh nghiệp trúng 246 gói, trượt 17 gói. Trong số các gói thầu thì Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ dự thầu độc lập tại 270 gói và liên danh trong 6 gói. Tổng giá trị trúng thầu, tính cả phần liên danh, xấp xỉ 5.947 tỷ đồng

Tần suất thắng thầu tăng trong hai năm gần đây là đáng kể. Năm 2025, doanh nghiệp tham gia 56 gói và trúng 53 gói. Sang năm 2026, dữ liệu cập nhật ghi nhận 21 lần trúng trong 23 gói dự thầu. Danh mục hàng hóa không phải những vật tư thông thường mà chủ yếu là thiết bị điều trị ung thư và y học hạt nhân có giá trị cao, yêu cầu kỹ thuật phức tạp.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị bắt ngày 2/9 vì tội "Nhận hối lộ" liên quan đến Công ty Việt Mỹ

Trong nhóm cơ sở tham gia thầu có thể thấy, Bệnh viện K, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bãi Cháy và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình là bốn cái tên nổi bật. Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ tham gia 87 gói tại các đơn vị này và trúng 77 gói, tương đương 88,5%. Số gói thắng tại bốn bệnh viện đã chiếm hơn 31% tổng số gói trúng của doanh nghiệp. Trong đó, Bệnh viện K đứng đầu về tần suất khi công ty này tham gia 41 gói, trúng 36 gói. Chỉ riêng các hồ sơ công khai năm 2025 đã có nhiều thiết bị trị giá lớn như: hệ thống xạ trị áp sát năng lượng cao HDR giá 24,5 tỷ đồng; máy gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng giá 126,5 tỷ đồng; hệ thống gia tốc xạ trị và CT mô phỏng tại cơ sở Tam Hiệp giá 98,5 tỷ đồng.

Trong năm 2025, Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ tham gia 56 gói và trúng 53 gói. Năm 2026, dữ liệu hiện ghi nhận công ty này tham gia 23 gói và trúng 21 gói. Trong đó có một số gói cung cấp Bộ nguồn Co-60 cho máy Leksell Gamma Knife tại Bệnh viện Chợ Rẫy; gói mua linh kiện sửa chữa máy xạ tại Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh và gói mua sắm hệ thống Cyclotron tại Quảng Ninh. Ngoài ra, gói cung cấp và lắp đặt Hệ thống Cyclotron và Hệ thống PET/CT có giá trị 184 tỷ đồng tại Bệnh viện Trung ương Huế. Một phần hệ thống thiết bị xạ trị và thiết bị phụ trợ tại Bệnh viện Phổi Trung ương có giá trị 145 tỷ đồng….

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ trúng 24 trong 27 gói, tổng giá trị hơn 600 tỷ đồng. Năm 2025, doanh nghiệp được chọn cung cấp hệ thống Cyclotron và thiết bị phụ trợ với giá 199,8 tỷ đồng; máy cộng hưởng từ 3.0 Tesla giá 82,8 tỷ đồng; dịch vụ bảo trì Gamma Knife và bộ định vị bệnh nhân trong 36 tháng giá 22,14 tỷ đồng.

Bệnh viện Bãi Cháy ghi nhận tham gia 10 gói, trúng 9, một gói bị hủy. Chuỗi hợp đồng kéo dài qua nhiều năm, chủ yếu liên quan hệ thống gia tốc xạ trị, linh kiện và dịch vụ bảo trì.

Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ trúng thầu ở nhiều bệnh viện trên cả nước

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ trúng 8 trong 9 gói tham dự. Gói được công bố gần nhất vào tháng 6/2026 là mua đầu bơm ion và sửa chữa máy gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng. Những hợp đồng trước đó cũng tập trung vào phụ tùng, sửa chữa và duy trì hoạt động của hệ thống xạ trị.

Điểm chung tại 4 bệnh viện là chuỗi cung ứng nối tiếp từ mua máy, lắp đặt đến bảo trì, thay linh kiện, nâng cấp và thay nguồn phóng xạ.

Nhiều lãnh đạo bị liên luỵ

Phía sau bức tranh đấu thầu là vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu và Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ cùng các đơn vị, địa phương liên quan. Tháng 7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam ông Bùi Chân Phương, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị; Hà Văn Nam, Giám đốc và Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách kế toán của công ty để phục vụ điều tra.

Trong thông báo ngày 10/9, Bộ Công an cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam ông Lê Đình Thanh Sơn- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và ông Nguyễn Huy Ngọc- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

Theo kết quả điều tra ban đầu được Bộ Công an công bố, ông Bùi Chân Phương thành lập, điều hành ba doanh nghiệp tại Việt Nam, 5 công ty ở Singapore và 3 công ty tại Hồng Kông. Cơ quan điều tra cáo buộc hệ thống pháp nhân này được sử dụng để mua đi bán lại qua nhiều khâu, nâng giá thiết bị y tế và thuốc trước khi nhập khẩu, thu lợi bất chính, gây thất thu ngân sách và làm tăng chi phí y tế.

Cơ quan chức năng còn xác định các đối tượng đã lợi dụng giấy phép nhập khẩu dành cho thiết bị chính, khai báo những máy móc khác là thiết bị đi kèm để đưa về Việt Nam mà không thực hiện đầy đủ thủ tục. Đây là lý do vụ án không chỉ dừng ở vi phạm kế toán mà còn được điều tra về hành vi buôn lậu.

Ngày 2/9, Cục Cảnh sát Kinh tế- Bộ Công an bắt tạm giam Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, về tội “Nhận hối lộ”, với cáo buộc nhận số tiền lớn. Tiếp đó, trong ngày 3 và 10/9, hai người khác bị bắt cùng về tội danh này là ông Lê Đình Thanh Sơn- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và ông Nguyễn Huy Ngọc- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Như vậy, đến thời điểm được công bố, sáu người đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong quá trình điều tra vụ án, được Bộ Công an thông tin.