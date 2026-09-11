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Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc

Trường Phong

TPO - Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những vi phạm của ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Ngày 11/9/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục họp Kỳ thứ 12 dưới sự chủ trì của ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Phú Thọ.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy: ông Nguyễn Huy Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

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Ông Nguyễn Huy Ngọc. Ảnh: PV.

Ông Nguyễn Huy Ngọc cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Huy Ngọc.

Trước đó, Cục Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự; do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

Trường Phong
#Nguyễn Huy Ngọc #Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ #Kỷ luật cán bộ #Ủy ban Kiểm tra Trung ương

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