Anh Lê Tuấn Anh làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM

TPO - Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Hội LHTN Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031, đại biểu đã hiệp thương Ban Thư ký, các Phó Chủ tịch, Chủ tịch và Ban Kiểm tra, Trưởng Ban, Phó Ban Kiểm tra Hội LHTN Việt Nam TPHCM khóa X. Trong đó, anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM khóa IX - tiếp tục được tín nhiệm giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội khóa X.

Chiều 11/9, tại Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TPHCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội đã công bố kết quả hiệp thương Ban Thư ký, các Phó Chủ tịch, Chủ tịch và Ban Kiểm tra, Trưởng Ban, Phó Ban Kiểm tra Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Hội LHTN Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trưa cùng ngày, đại biểu đã hiệp thương chọn cử các chức danh chủ chốt trên.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TPHCM khóa X gồm 91 anh, chị (hiện khuyết 3 nhân sự). Trong đó, anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM khóa IX - tiếp tục được tín nhiệm giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội khóa X.

Anh Lê Tuấn Anh sinh năm 1990, quê ở phường Tân Đông Hiệp, TPHCM. Anh có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế chính trị, Cử nhân Quản trị kinh doanh Quốc tế, Cử nhân Ngôn ngữ Anh; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam, tặng hoa chúc mừng tập thể Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Các Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM gồm: Anh Bùi Hữu Hồng Hải, anh Nguyễn Thanh Bình, anh Phan Tấn Đạt, Đại đức Thích Trí Đức, chị Ngô Thị Hiền, anh Phan Minh Hoàng, chị Võ Thị Bích Phương, anh Lê Văn Thái.

Tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TPHCM khóa X có chị Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Hoa hậu Liên lục địa 2022, Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2025.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Lê Tuấn Anh - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM khóa X - nhìn nhận, giai đoạn 2026-2031 mở ra một không gian phát triển mới của TPHCM với nhiều thời cơ và yêu cầu cao hơn đối với vai trò, trách nhiệm của thanh niên.

Anh Lê Tuấn Anh phát biểu tại đại hội. Ảnh: Ngô Tùng

Trong bối cảnh đó, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TPHCM khóa X xác định trách nhiệm của tổ chức Hội không chỉ là mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên mà quan trọng hơn hết là thật sự trở thành người bạn đồng hành, tạo môi trường để thanh niên phát huy năng lực, nuôi dưỡng khát vọng và cống hiến cho thành phố và đất nước.

Ủy ban Hội khóa X quyết tâm đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng công tác Hội về cơ sở, đến gần hơn với từng nhóm thanh niên, phát huy hiệu quả các tổ chức thành viên, các câu lạc bộ, đội, nhóm; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, đồng thời khơi dậy tinh thần tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm xã hội trong thanh niên.