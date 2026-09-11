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Văn hóa

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Pháp bàn giao cho Việt Nam trống đồng Đông Sơn 2.000 năm tuổi

Ngọc Ánh

TPO - Nhân chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các cơ quan của Pháp trao trả Việt Nam hiện vật Trống đồng Đông Sơn hơn 2.000 năm tuổi.

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa Pháp, nhân chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp Catherine Pégard cùng đại diện Tổng cục Hải quan và Thuế gián thu, Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp, bàn giao cho phía Việt Nam một chiếc trống đồng thuộc nền văn hóa Đông Sơn.

Buổi lễ được tổ chức tại trụ sở Bộ Văn hóa Pháp, có sự hiện diện của Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Tạ Quang Đông.

Chiếc trống đồng có niên đại hơn 2.000 năm, là hiện vật thuộc văn hóa Đông Sơn. Bộ Văn hóa Pháp đánh giá đây là hiện vật tiêu biểu của thời đại đồ đồng ở Đông Nam Á, gắn với kỹ thuật luyện kim của nền văn hóa Đông Sơn và lịch sử Việt Nam.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến dự cuộc gặp gỡ lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Các nhân viên hải quan tại sân bay Saint-Jacques de Rennes thu giữ hiện vật này vào tháng 8/2014. Đến tháng 11/2015, Bảo tàng Mỹ thuật Rennes tiếp nhận trống đồng để lưu giữ, đồng thời thực hiện công tác bảo quản và phục chế hiện vật.

Năm 2026, các cơ quan chức năng Việt Nam bày tỏ mong muốn nhận lại trống đồng Đông Sơn và được phía Pháp chấp thuận.

Theo Bộ Văn hóa Pháp, việc trao trả hiện vật văn hóa Việt Nam thể hiện mối quan hệ ngoại giao và văn hóa giữa Pháp và Việt Nam, đồng thời cho thấy sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước Pháp trong đấu tranh chống buôn bán trái phép tài sản văn hóa.

Pháp cam kết mạnh mẽ bảo vệ di sản văn hóa thế giới và thúc đẩy thực thi các công ước quốc tế liên quan đến lưu chuyển tài sản văn hóa, đặc biệt là Công ước UNESCO năm 1970.

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Chiếc trống đồng được thu giữ cùng hơn 150 hiện vật tại sân bay Saint-Jacques de Rennes năm 2014.

Trống đồng Đông Sơn là bức tranh lịch sử sống động, cho thấy đời sống văn hóa, tín ngưỡng, sinh hoạt nông nghiệp và nghệ thuật đúc đồng tinh xảo của người Việt cổ. Những họa tiết đặc trưng của trống đồng là Mặt Trời, nhà sàn, chim (phượng hoàng/chim lạc), người nông dân làm ruộng, chăn nuôi gia súc, săn bắn, đánh cá, hát hò, nhảy múa…

Ngọc Ánh
#Trống đồng Đông Sơn #Việt Nam #Pháp #di sản #văn hóa

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