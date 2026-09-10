Tiếp tục cảnh báo nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật

TPO - TPHCM tiếp tục cảnh báo nghệ sĩ, KOL về trách nhiệm khi quảng cáo trên mạng, đồng thời yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật, không cung cấp thông tin sai sự thật hoặc thổi phồng công dụng sản phẩm, gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng.

Chiều 10/9, tại buổi họp báo định kỳ ở Trung tâm Báo chí TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM thông tin về công tác quản lý, kiểm soát hoạt động quảng cáo trên không gian mạng, đặc biệt đối với nghệ sĩ, người nổi tiếng và người có sức ảnh hưởng.

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM nhấn mạnh hoạt động quảng cáo phải được thực hiện đúng quy định pháp luật. Đối với nghệ sĩ, người nổi tiếng, việc quảng cáo không đơn thuần là giao dịch thương mại mà còn gắn với uy tín cá nhân và có khả năng tác động trực tiếp đến hành vi tiêu dùng của công chúng, nhất là giới trẻ.

Vì vậy, những trường hợp thổi phồng công dụng hoặc đưa thông tin quảng cáo không đúng sự thật sẽ được chấn chỉnh và xử lý nghiêm.

Từ trái qua: Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng du mục và Quang Linh Vlog trong một phiên livestreams quảng cáo kẹo Kera

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đề nghị đội ngũ văn nghệ sĩ, người có ảnh hưởng và người nổi tiếng đặt uy tín cá nhân, đạo đức nghề nghiệp lên hàng đầu, đồng thời nâng cao trách nhiệm với cộng đồng, không tiếp tay cho hàng giả, hàng kém chất lượng hay lan truyền thông tin sai sự thật trên môi trường mạng. Người dân cũng được khuyến cáo nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin trước khi quyết định mua sắm hoặc thực hiện giao dịch.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan như Hội Quảng cáo TPHCM, Sở Công Thương TPHCM, các doanh nghiệp mạng đa kênh (MCN) và người nổi tiếng, KOL để tuyên truyền các quy định pháp luật về quảng cáo cho tổ chức, cá nhân, nghệ sĩ, người nổi tiếng và người có ảnh hưởng. Nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ đề quảng cáo trên môi trường số, lấy sự minh bạch và trách nhiệm xã hội làm chiến lược phát triển.

Bên cạnh đó, Sở tiếp tục phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

Trong công tác quản lý nhà nước, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cũng phối hợp với các đơn vị liên ngành để kiểm tra và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quảng cáo. Trong đó có trường hợp cá nhân sử dụng danh nghĩa nghệ sĩ, người có ảnh hưởng để quảng bá, tiếp tay cho các sản phẩm kém chất lượng.