Dòng người đổ về đất võ Tây Sơn ngày giỗ Vua Quang Trung

TPO - Đông đảo người dân, du khách về Bảo tàng Quang Trung, tỉnh Gia Lai dâng hương tưởng niệm 234 năm ngày mất Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ, vị anh hùng áo vải của dân tộc.

Dòng người đổ về đất võ Tây Sơn ngày giỗ Vua Quang Trung. Clip: Trương Định.

Ngày 10/9 (nhằm ngày 29/7 Âm lịch), tại Khu di tích Đền thờ Tây Sơn tam kiệt, trong khuôn viên Bảo tàng Quang Trung thuộc xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và lễ giỗ nhân kỷ niệm 234 năm ngày mất Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ (1792-2026) để tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Hoàng đế trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ và thống nhất đất nước.

Ngày giỗ cũng là dịp để chính quyền, nhân dân ôn lại truyền thống quật khởi hào hùng của phong trào nông dân Tây Sơn, góp phần giáo dục các tầng lớp nhân dân, thế hệ trẻ hôm nay về lòng tự hào dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước, ra sức xây dựng quê hương giàu đẹp.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai - Thái Đại Ngọc - dâng hương tại Điện thờ Tây Sơn tam kiệt.

Phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn vào nửa cuối thế kỷ thứ 18 gắn liền với sự nghiệp của 3 anh em nhà Tây Sơn (Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ), mà tiêu biểu là Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ, vị lãnh tụ kiệt xuất, người đã đưa phong trào Tây Sơn từ cuộc khởi nghĩa nông dân trở thành phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

Từ tướng lĩnh tài ba bách chiến, bách thắng, Quang Trung - Nguyễn Huệ đã trở thành vị anh hùng dân tộc, một thiên tài quân sự. Ông đã đánh đổ các thế lực phong kiến cát cứ, xóa bỏ ranh giới sông Gianh chia cắt đất nước trên 200 năm, quét sạch 5 vạn quân Xiêm với chiến công Rạch Gầm - Xoài Mút vang dội và đỉnh cao là chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa lịch sử năm Kỷ Dậu 1789, đánh tan 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc.

Người dân mang lễ, thành kính dâng hương tại Đền thờ Tây Sơn tam kiệt, tưởng nhớ vị anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Người anh hùng áo vải cờ đào từng đánh nam, dẹp bắc đã đột ngột băng hà vào ngày 29 tháng 7 năm Nhâm Tý 1792, để lại biết bao hoài bão còn dang dở.

Cuộc đời của Hoàng đế Quang Trung chỉ có 39 mùa xuân, nhưng ông đã cống hiến tất cả tâm hồn trí tuệ, tài năng, nghị lực của mình cho cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc.

Với chính nghĩa sáng ngời, tài năng và đức độ cao cả, Hoàng đế Quang Trung đã tô điểm cho lịch sử dân tộc một trang vàng chói lọi. Phong trào nông dân Tây Sơn dưới sự lãnh đạo của thiên tài quân sự Hoàng đế Quang Trung là khúc ca hùng tráng của dân tộc ta.

Bà Diệp Thị Tuyết Ánh (57 tuổi, xã Tây Sơn) cho biết năm nào vào dịp giỗ và Tết, bà cũng đến dâng hương tưởng nhớ Vua Quang Trung và anh em nhà Tây Sơn. Theo bà, đây không chỉ là nét tín ngưỡng mà còn là dịp để cầu mong gia đình, mọi việc trong năm được hanh thông, thuận lợi.

“Lễ giỗ rất trang nghiêm, thành kính. Tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi mình là con cháu Vua Quang Trung”, bà Ánh chia sẻ.

Bảo tàng Quang Trung là nơi lưu giữ nhiều hiện vật liên quan đến khởi nghĩa Tây Sơn. Trong đó, Điện thờ Tây Sơn tam kiệt được xây dựng trên nền nhà cũ của 3 anh em nhà Tây Sơn. Cho đến nay, trong khu vườn cũ của gia đình vua Quang Trung vẫn còn lưu giữ 2 di tích cực kỳ quý giá đó là giếng nước xưa (làm bằng đá ong) và cây me cổ thụ.

Người dân lấy nước từ giếng cổ nhà Tây Sơn để uống, rửa mặt, cầu mong bình an.

Cây me cổ thụ trong vườn nhà gia đình vua Quang Trung.