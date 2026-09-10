Toàn cảnh tang lễ Vua Harald V

TPO - Nhiều quốc vương, đại diện hoàng gia thế giới và các nhà lãnh đạo chính trị từ hơn 20 quốc gia đã có mặt ở thủ đô của Na Uy để dự tang lễ Vua Harald V.
Linh cữu Vua Harald V được rước từ Cung điện Hoàng gia đến Nhà thờ Oslo trong tiếng chào của 21 phát đại bác. Đi phía sau linh cữu là tân vương Haakon VIII cùng các thành viên cấp cao của Hoàng gia Na Uy. Ảnh: AP
Đám đông đổ về Oslo dự tang lễ. Hàng nghìn người đứng sau hàng rào trên những con phố được trang trí bằng quốc kỳ. Khu vực trung tâm thành phố bị cấm phương tiện và xe scooter điện. Cảnh sát yêu cầu người dân không mang theo xe đạp, ô hoặc các vật sắc nhọn. Ảnh: AP.
Vua Haakon, con trai Vua Harald V, và Hoàng hậu Mette-Marit dìu mẹ là Thái hậu Sonja đang chìm trong đau buồn đi theo đoàn rước. Ảnh: Getty Images/WireImage.
Thái nữ Ingrid Alexandra mặc áo khoác dài đen bên ngoài váy cùng màu, kết hợp mũ có mạng che mặt, trang sức ngọc trai và huy hiệu hoàng gia. Trước tang lễ ông nội, cô đã tuyên thệ trung thành với Hiến pháp Na Uy, chính thức trở thành người kế vị ngai vàng. Ảnh: Patrick van Katwijk.
Người thân xúc động trước giây phút cuối cùng bên vị vua được nhận xét là gần gũi, giản dị. Thái tử phi Victoria của Thụy Điển là một trong những người phát biểu tại lễ tang. Ảnh: Getty Images/People.
Đoàn người rời khỏi nhà thờ sau khi các nghi thức kết thúc. Linh cữu Vua Harald được đưa đến Pháo đài Akershus, nơi ông an nghỉ cùng những vị vua tiền nhiệm. Tân vương Haakon đi cùng Vua Carl XVI Gustaf của Thụy Điển và Vua Frederik X của Đan Mạch là những người có mặt trong chặng cuối của lễ tang. Ảnh: Getty Images.