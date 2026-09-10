Toàn cảnh tang lễ Vua Harald V

TPO - Nhiều quốc vương, đại diện hoàng gia thế giới và các nhà lãnh đạo chính trị từ hơn 20 quốc gia đã có mặt ở thủ đô của Na Uy để dự tang lễ Vua Harald V.