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Văn hóa

Toàn cảnh tang lễ Vua Harald V

Tú Oanh

TPO - Nhiều quốc vương, đại diện hoàng gia thế giới và các nhà lãnh đạo chính trị từ hơn 20 quốc gia đã có mặt ở thủ đô của Na Uy để dự tang lễ Vua Harald V.

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Ngày 9/9, Na Uy tổ chức lễ tang cấp nhà nước tiễn đưa Vua Harald V. Ông qua đời ngày 28/8 ở tuổi 89 sau 35 năm trị vì. Hàng nghìn người dân tập trung tại Oslo, trong khi nhiều thành viên hoàng gia và lãnh đạo các nước đến Na Uy dự lễ. Ảnh: AP.
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Linh cữu Vua Harald V được rước từ Cung điện Hoàng gia đến Nhà thờ Oslo trong tiếng chào của 21 phát đại bác. Đi phía sau linh cữu là tân vương Haakon VIII cùng các thành viên cấp cao của Hoàng gia Na Uy. Ảnh: AP
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Đám đông đổ về Oslo dự tang lễ. Hàng nghìn người đứng sau hàng rào trên những con phố được trang trí bằng quốc kỳ. Khu vực trung tâm thành phố bị cấm phương tiện và xe scooter điện. Cảnh sát yêu cầu người dân không mang theo xe đạp, ô hoặc các vật sắc nhọn. Ảnh: AP.
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Vua Haakon, con trai Vua Harald V, và Hoàng hậu Mette-Marit dìu mẹ là Thái hậu Sonja đang chìm trong đau buồn đi theo đoàn rước. Ảnh: Getty Images/WireImage.
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Vua Haakon dẫn đầu đoàn rước tang, bên cạnh là các con của ông, Thái nữ Ingrid Alexandra và Hoàng tử Sverre Magnus. Ảnh: Getty Images.
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Thái nữ Ingrid Alexandra mặc áo khoác dài đen bên ngoài váy cùng màu, kết hợp mũ có mạng che mặt, trang sức ngọc trai và huy hiệu hoàng gia. Trước tang lễ ông nội, cô đã tuyên thệ trung thành với Hiến pháp Na Uy, chính thức trở thành người kế vị ngai vàng. Ảnh: Patrick van Katwijk.
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Marius Borg Høiby, con trai riêng của Hoàng hậu Mette-Marit cũng có mặt trong đoàn rước. Đáng chú ý, thanh niên sinh năm 1997 mới bị kết án 4 năm tù với hai tội danh hiếp dâm, còn phạm tội hành hung bạn gái cũ, đe dọa và vi phạm luật giao thông. Sự xuất hiện của người này tại tang lễ gây nhiều tò mò. Ảnh: AP.
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Công chúa Astrid, người con cuối cùng còn sống của Vua Olav và Hoàng hậu Märtha, tham dự tang lễ của em trai mình. Công chúa 94 tuổi ngồi trên xe lăn và không tham gia đám rước, thay vào đó đi thẳng đến Nhà thờ Oslo để dự lễ. Ảnh: AP
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Đoàn người đưa tiễn có nhiều đại diện hoàng gia thế giới. Hoàng tử William cùng cô mình là Công chúa Anne của Anh được thấy đi sau Thái tử Akishino và Công nương Kiko của Nhật Bản. Ảnh: Getty Images.
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Hoàng gia Anh và Hoàng gia Na Uy có quan hệ họ hàng. Vua Harald V và Vua Charles là anh em họ xa. Hoàng gia Na Uy cũng xác nhận họ đều là hậu duệ của Vua Edward VII và Hoàng hậu Alexandra. Ảnh: Getty Images.
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Quốc vương Abdullah II và Hoàng hậu Rania của Jordan. Ảnh: Getty Images.
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Quốc vương Hà Lan Willem-Alexander, Hoàng hậu Maxima con gái của họ, Thái nữ Catharina-Amalia. Ảnh: Getty Images.
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Vua Felipe và Hoàng hậu Letizia của Tây Ban Nha. Hoàng gia hai nước cũng có mối quan hệ họ hàng xa. Vua Felipe còn là cha đỡ đầu cho Công chúa Ingrid Alexandra. Ảnh: Getty Images.
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Thái tử Akishino và Công nương Kiko. Ảnh: Getty Images.
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Hoàng hậu Anne-Marie và con trai bà, Hoàng tử Pavlos, đại diện cho Hoàng gia Hy Lạp đến đưa tiễn Vua Harald V. Ngoài ra, Hoàng tử Nikolaos và Công chúa Alexia cũng có mặt. Ảnh: Getty Images.
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Phần lớn thành viên Hoàng gia Thụy Điển tham dự tang lễ - thể hiện mối quan hệ thân thiết của họ với Hoàng gia Na Uy. Trong số những người có mặt có Quốc vương Carl XVI Gustaf, Thái tử phi Victoria, Thái tử Daniel cũng như Hoàng tử Carl Philip và Công chúa Sofia. Ảnh: Getty Images.
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Hoàng tử Albert và Công nương Charlene của Monaco. Ảnh: Getty Images.
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Vua Frederik và Hoàng hậu Mary cùng các thành viên Hoàng gia Đan Mạch tham dự đám rước. Ảnh: Getty Images.
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Đại Công tước Guillaume, Đại Công tước phu nhân Stéphanie và Đại Công tước Henri của Luxembourg. Ảnh: Getty Images.
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Vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde của Bỉ. Ảnh: Getty Images.
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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store tham dự lễ tang. Ảnh: Reuters.
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Tang lễ diễn ra bên trong Nhà thờ Oslo. “Tình yêu của người dân dành cho Vua Harald vẫn còn nguyên vẹn. Biển hoa cùng những lời nhắn, hình vẽ gửi đến nhà vua là minh chứng rõ ràng cho tình cảm sâu sắc mà người dân dành cho ông”, Giám mục Olav Fykse Tveit, người chủ trì lễ tang, nói.
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Người thân xúc động trước giây phút cuối cùng bên vị vua được nhận xét là gần gũi, giản dị. Thái tử phi Victoria của Thụy Điển là một trong những người phát biểu tại lễ tang. Ảnh: Getty Images/People.
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Đoàn người rời khỏi nhà thờ sau khi các nghi thức kết thúc. Linh cữu Vua Harald được đưa đến Pháo đài Akershus, nơi ông an nghỉ cùng những vị vua tiền nhiệm. Tân vương Haakon đi cùng Vua Carl XVI Gustaf của Thụy Điển và Vua Frederik X của Đan Mạch là những người có mặt trong chặng cuối của lễ tang. Ảnh: Getty Images.
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Gia đình Hoàng gia Na Uy đứng trên ban công vẫy tay tri ân những người dân có mặt trong tang lễ, tiễn đưa Vua Harald lần cuối. Ảnh: WireImage.
Tú Oanh
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