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Pháp luật

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Công an làm việc với các chủ tài khoản Facebook đăng bán sách giáo khoa photocopy

Hoàng Nam

TPO - Ngày 11/9, Công an xã Trường Phú cho biết, qua nắm tình hình trên không gian mạng, đơn vị phát hiện 3 tài khoản Facebook đăng tải thông tin liên quan đến việc sao chép, photocopy sách giáo khoa, tài liệu học tập để cung cấp, bán cho phụ huynh, học sinh.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định chủ các tài khoản trên là V.T.T.L., N.T.M.H. và D.T.N.T., cùng trú xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị.

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Công an làm việc với 1 trong 3 chủ tài khoản mạng xã hội đăng bán sách giáo khoa photocopy.

Làm việc với cơ quan công an, cả 3 người thừa nhận đã tự ý sao chép, photocopy sách giáo khoa, tài liệu học tập. Những người này cho biết, vào đầu năm học, do một số phụ huynh, học sinh có nhu cầu trong khi chưa có sách giáo khoa nên đã photocopy để cung cấp, bán.

Sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, giải thích các quy định pháp luật liên quan đến quyền tác giả, 3 trường hợp đã tự nguyện gỡ bỏ các thông tin đăng trên mạng xã hội và cam kết không tái phạm.

Công an xã Trường Phú cảnh báo, việc tự ý sao chép, in, photocopy các tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả để kinh doanh, phát hành khi chưa được chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ thể có quyền cho phép có thể bị xử lý theo quy định.

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Các cuốn sách photocopy được rao bán trên mạng xã hội.

Cùng thời điểm, Công an xã Sen Ngư cũng cảnh báo tình trạng một số cơ sở in ấn, photocopy trên địa bàn có dấu hiệu tự ý sao chép sách giáo khoa, vở bài tập hoặc tải tài liệu trên Internet về in để bán.

Cơ quan công an đề nghị các cơ sở in ấn không tự ý sao chép, phát hành sách giáo khoa, vở bài tập và tài liệu được bảo hộ quyền tác giả khi chưa được phép; đồng thời khuyến cáo phụ huynh, học sinh không mua, sử dụng các bản sao trái phép.

Hoàng Nam
#Công an xã Trường Phú #tài khoản Facebook #sách giáo khoa #photocopy #bán cho phụ huynh #Quảng Trị

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