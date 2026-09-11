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Giáo dục

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Bộ GD&ĐT yêu cầu xác định số học sinh chưa có đủ sách giáo khoa

Hà Linh

TPO - Một tuần sau lễ khai giảng năm học mới, Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở GD&ĐT khẩn trương xác định chính xác số học sinh chưa có đủ sách giáo khoa (SGK), thống kê số bản còn thiếu theo từng đầu sách, từng tập và cung ứng kịp thời.

Theo Bộ GD&ĐT, đơn vị đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc tiếp tục rà soát, bảo đảm cung ứng SGK năm học 2026 - 2027.

Bộ này yêu cầu các sở tiếp tục chỉ đạo từng cơ sở giáo dục phổ thông rà soát, đối chiếu số lượng SGK đã đăng ký, đơn vị phát hành đã giao, số sách còn thiếu theo từng lớp, môn học/hoạt động giáo dục, tên sách.

Bộ GD&ĐT cũng đề nghị Sở GD&ĐT phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị phát hành xác nhận nhu cầu, cung ứng ngay số SGK còn thiếu. Tiếp tục điều chuyển SGK từ nơi thừa đến nơi thiếu.

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Một tuần sau lễ khai giảng, nhiều phụ huynh vẫn tìm mua SGK cho con. (ảnh: Hà Linh)

Năm học mới đã được một tuần, Bộ GD&ĐT tiếp tục yêu cầu các sở công khai danh sách điểm phân phối, cửa hàng có SGK, số điện thoại liên hệ, đường dây nóng và phương án cung ứng; thông báo kịp thời đến học sinh, cha mẹ học sinh. Tiếp nhận, xử lí ngay phản ánh và không để thiếu SGK mà chưa có phương án xử lí.

Cùng với đó, Bộ GD&ĐT đề nghị Giám đốc Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, thống nhất của số liệu đồng thời xác định rõ nguyên nhân, phương án xử lí và thời hạn hoàn thành đối với từng trường hợp còn thiếu.

Bộ này yêu cầu, SGK phải được cung ứng ngay cho trường còn học sinh thiếu trước ngày 15/9.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẩn trương báo cáo đầy đủ thông tin, số liệu theo yêu cầu trước ngày 10/9; ưu tiên vận chuyển, cung ứng ngay cho trường còn học sinh thiếu SGK.

Năm học này, nhiều tỉnh, thành phố rơi vào tình trạng thiếu SGK. Phụ huynh phải chật vật xếp hàng, tìm kiếm nhiều nhà sách mới mua được bộ SGK cho con.

Hà Linh
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