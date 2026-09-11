Trường học chủ động phòng bệnh tay chân miệng

TPO - Trước tình hình bệnh tay chân miệng có dấu hiệu gia tăng, các trường mầm non tại Đà Nẵng tăng cường vệ sinh, khử khuẩn lớp học, đồ dùng, đồ chơi và theo dõi sức khỏe trẻ nhằm hạn chế nguy cơ lây lan.

Tăng cường vệ sinh, khử khuẩn trường lớp

Tại Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ (phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng), công tác vệ sinh, phòng bệnh được nhà trường duy trì thường xuyên. Các khu vực lớp học, sân chơi, đồ dùng, đồ chơi của trẻ được lau chùi, vệ sinh nhằm tạo môi trường sạch sẽ, hạn chế nguy cơ phát sinh và lây lan bệnh.

Đối với các vật dụng cá nhân của trẻ như bát, thìa, ca uống nước, khăn mặt..., nhà trường thực hiện giặt rửa, hấp, sấy và tráng nước sôi để khử khuẩn. Đồ dùng được đánh dấu riêng cho từng trẻ nhằm hạn chế sử dụng chung. Bên cạnh đó, đồ chơi, dụng cụ học tập tại các lớp cũng được giáo viên thường xuyên vệ sinh, lau chùi.

Các trường học thường xuyên hướng dẫn trẻ các kỹ năng vệ sinh cá nhân và chủ động phòng, chống bệnh. Ảnh: Duy Quốc.

Chị Đặng Huỳnh Thoại Nhi, nhân viên y tế Trường MN Hoa Phượng Đỏ, cho biết nhà trường thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ, chú ý các biểu hiện như ho, sổ mũi, sốt, xuất hiện các nốt phỏng ở tay, chân, miệng và những dấu hiệu bất thường khác. Khi phát hiện trẻ có biểu hiện nghi ngờ, nhà trường sẽ thông tin cho phụ huynh để đưa trẻ về theo dõi, thăm khám.

Tại Trường Mầm non Hải Đường (phường Thanh Khê), các biện pháp phòng bệnh tay chân miệng cũng được tăng cường. Nhà trường thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn đồ chơi, dụng cụ học tập và phòng học; đồng thời tuyên truyền đến giáo viên, phụ huynh và trẻ các biện pháp phòng bệnh.

Trẻ được hướng dẫn khử khuẩn trước khi vào lớp.

Bà Trương Thị Tố Loan, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hải Đường, cho biết việc phòng bệnh ở lứa tuổi mầm non có một số khó khăn do trẻ còn nhỏ, kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ sức khỏe còn hạn chế.

Bên cạnh đó, một số phụ huynh bận rộn công việc nên việc phối hợp với nhà trường đôi lúc chưa được thường xuyên. Khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, giáo viên phải hướng dẫn kỹ hơn để trẻ hình thành thói quen vệ sinh, phòng bệnh.

“Thời gian tới, nhà trường tiếp tục tuyên truyền đến phụ huynh, đồng thời tăng cường hướng dẫn trẻ các kỹ năng vệ sinh, phòng bệnh và phối hợp với gia đình để đảm bảo an toàn cho trẻ tại trường cũng như ở nhà”, bà Loan nói.

Phối hợp gia đình, nhà trường phòng bệnh

Không chỉ tại trường học, việc chủ động phòng bệnh từ gia đình cũng được nhiều phụ huynh quan tâm. Đưa con đến trường, ông Hồ Thanh Phong (phường Thanh Khê) cho biết gia đình thường xuyên lau rửa các vật dụng trong nhà, vệ sinh không gian vui chơi của trẻ. Ông cũng tập cho con thói quen rửa tay bằng xà phòng, không đưa tay hoặc đồ chơi vào miệng.

“Nhà trường và gia đình thường xuyên phối hợp, hướng dẫn trẻ vệ sinh cá nhân, giữ môi trường sạch sẽ. Nhà trường cũng thông tin cho phụ huynh qua các nhóm mạng xã hội để nắm tình hình của trẻ”, ông Phong nói.

Nhà trường hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận 3.988 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, trẻ dưới 3 tuổi chiếm 86,5% tổng số ca mắc.

Hiện bệnh tay chân miệng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng bệnh chưa được sử dụng rộng rãi. Việc điều trị chủ yếu tập trung vào theo dõi, chăm sóc và phát hiện sớm các dấu hiệu chuyển nặng để xử trí kịp thời.

Số ca bệnh tay chân miệng ở trẻ tăng cao so với cùng kỳ năm 2025.

CDC Đà Nẵng khuyến cáo các cơ sở giáo dục cần tăng cường vệ sinh lớp học, quản lý học sinh hàng ngày và phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế để xử lý khi phát hiện ca bệnh. Mỗi gia đình, nhà trường và cơ sở giữ trẻ cần nâng cao ý thức phòng bệnh, theo dõi sức khỏe trẻ hằng ngày, phát hiện sớm các dấu hiệu nghi ngờ và đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời. Chủ động phòng bệnh là biện pháp hiệu quả nhất nhằm hạn chế lây lan và giảm các trường hợp chuyển nặng do bệnh Tay chân miệng.