KHÁNH HÒA: Ưng dụng chuyển đổi số để quản lý "siêu trường học” ở Nha Trang

TPO - Thống nhất kế hoạch giáo dục, cân đối giáo viên giữa các cơ sở, phân công rõ nhiệm vụ cho ban giám hiệu và đẩy mạnh chuyển đổi số là những giải pháp Trường Tiểu học Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa áp dụng để quản lý hơn 10.500 học sinh tại 18 cơ sở thành viên.

Phân công hiệu phó phụ trách từng lĩnh vực

Trường Tiểu học Nha Trang (ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) sau khi thực hiện sắp xếp hiện có 1 trường chính, 12 phân hiệu và 5 điểm trường với 287 lớp, 10.565 học sinh, 524 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và 10 tổ chuyên môn.

Quy mô lớn, địa bàn trải rộng khiến công tác điều hành sau sắp xếp đặt ra nhiều yêu cầu mới. Theo bà Châu Đình Mai Phương - Hiệu trưởng nhà trường, một trong những nhiệm vụ quan trọng là xây dựng cách quản lý thống nhất giữa các cơ sở, đồng thời phân công cụ thể trách nhiệm cho từng thành viên trong ban giám hiệu.

Bà Châu Đình Mai Phương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nha Trang.

Bà Phương cho biết, trước đây mỗi phân hiệu có đặc trưng và cách điều hành riêng. Sau khi sáp nhập, nhà trường cần tạo sự thống nhất trong ban giám hiệu để các cơ sở cùng hướng đến mục tiêu chung.

Do địa bàn quản lý rộng, trường đã xây dựng bộ khung điều hành, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng hiệu phó. Ngoài phụ trách một số điểm trường, các hiệu phó còn đảm nhiệm những mảng công việc chính như: chuyên môn, thi đua, an ninh trật tự, công tác Đảng, phổ cập giáo dục, bán trú...

Ban giám hiệu sẽ trực tiếp kiểm tra, giám sát tại các đơn vị để nắm tình hình, từ đó có phương án quản lý phù hợp với điều kiện từng cơ sở.

Theo bà Phương, việc kiểm tra thực tế cũng nhằm nắm được mặt bằng chung, tránh sự chênh lệch trong công tác quản lý giữa trường chính, các điểm trường lớn và những điểm trường còn khó khăn.

Bên cạnh việc kiện toàn bộ máy, nhà trường chủ trương hạn chế hội họp để cán bộ quản lý, giáo viên có thêm thời gian tập trung cho công việc tại các phân hiệu.

Ứng dụng chuyển đổi số để quản lý

Với hơn 10.000 học sinh và hệ thống cơ sở rộng, bà Châu Đình Mai Phương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nha Trang, cho biết việc ứng dụng công nghệ là cần thiết để nâng cao hiệu quả quản lý.

Nhà trường xác định tập trung chuyển đổi số, đồng thời áp dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý và quản trị.

Việc hạn chế các cuộc họp cũng nằm trong định hướng này, giúp giảm thời gian hành chính và tăng thời gian dành cho công tác chuyên môn, quản lý tại cơ sở.

Học sinh Trường tiểu học Nha Trang trên lớp học.

Theo vị hiệu trưởng này, sau sáp nhập, điều quan trọng là các thành viên ban giám hiệu phải có sự đồng thuận và thống nhất trong cách điều hành, thay vì duy trì những cách làm riêng như trước.

Bên cạnh dạy học, nhà trường đang tập trung ổn định công tác bán trú, giúp phụ huynh yên tâm gửi con ở lại trường trong thời gian làm việc.

"Với quy mô 287 lớp, hơn 10.500 học sinh và 524 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, Trường Tiểu học Nha Trang xác định việc thống nhất kế hoạch, phân công rõ trách nhiệm, cân đối nhân sự, ổn định bán trú và ứng dụng chuyển đổi số là những nhiệm vụ trọng tâm để hệ thống vận hành hiệu quả sau sắp xếp", bà Phương nhấn mạnh.

Ông Huỳnh Quang Tú - Phó Chủ tịch UBND phường Nha Trang, cho biết: Sau sáp nhập các trường học trên địa bàn, công tác quản lý và tổ chức cán bộ cơ bản ổn định, bộ máy được vận hành theo hướng kế thừa những cách làm hiệu quả. "12 phân hiệu của Trường Tiểu học Nha Trang đều bố trí một phó hiệu trưởng phụ trách.

Đây là những người từng giữ chức hiệu trưởng tại các trường địa phương, am hiểu đội ngũ giáo viên và đặc điểm từng đơn vị.

Cách bố trí này nhằm hạn chế xáo trộn, duy trì sự ổn định và tránh điều chuyển cán bộ, giáo viên quá nhiều giữa các trường", ông Tú cho hay.