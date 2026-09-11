Cận cảnh suất ăn bán trú nấu tại bếp ăn trường học

TPO - Tổ chức nấu ăn ngay tại bếp ăn trường học, phụ huynh, ban giám hiệu có thể giám sát được tất cả các khâu từ nguyên liệu đến chia suất ăn.

Những ngày qua, tại Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ việc công ty cung cấp suất ăn giao chậm, giao thiếu món. Thậm chí, có trường học, suất ăn giá 40.000 đồng nhưng đến bữa ăn của học sinh chỉ có cơm, ít giá lèo tèo, thịt băm và một xiên thịt nướng nhỏ.



Phụ huynh hàng loạt trường học như: Tiểu học Kim Bài (xã Thanh Oai), Tiểu học Nguyễn Quý Đức (Phường Tây Mỗ), Tiểu học Đức Giang phân hiệu Thượng Thanh (phường Việt Hưng)... bị phụ huynh phản ứng gay gắt vì học sinh phải chờ cơm trưa đến muộn.

Bức xúc hơn, cơm được giao đến bằng xe chở hàng cũ kỹ, có nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm thay vì xe chuyên dụng như quy định.

Các trường học kể trên đã đưa ra giải pháp, lập tức thay đơn vị cung cấp suất ăn hoặc tổ chức bếp ăn tại nhà trường để tăng cường vai trò giám sát.

Khảo sát của PV Tiền Phong ngày 11/9, tại bếp ăn của Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, phường Yên Hòa (Hà Nội) cho thấy, để suất ăn đến học sinh, cần giám sát chặt chẽ nhiều khâu.

Thầy Nguyễn Văn Quyết, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm nay nhà trường tổ chức ăn bán trú cho khoảng 1.000 em.

Từ sáng sớm, đại diện ban giám hiệu, nhân viên y tế và đại diện cha mẹ học sinh sẽ cùng kiểm tra thực phẩm đầu vào. Thực phẩm đảm bảo tươi, ngon mới được vận chuyển đến khâu chế biến.

Khoảng 10 giờ sáng, nhân viên bếp tất bật chia cơm, thức ăn vào từng khay. Trước đó, nhân viên Y tế sẽ phải lưu mẫu thực phẩm. Mẫu lưu được niêm phong và bảo quản suốt 24 giờ.

Nhân viên bếp ăn chia cơm, thức ăn vào từng khay cho học sinh

Theo quy định, hằng ngày bếp nấu theo thực đơn đã được xây dựng từ trước. Nhà trường cũng sẽ căn cứ thực đơn hằng ngày để kiểm tra thực phẩm đầu vào từ sáng sớm.

Thầy Quyết cho biết, thực phẩm được kiểm tra bằng mắt thường xem có đảm bảo tươi, ngon và quyét mã QR để truy xuất nguồn gốc.

"Nếu phát hiện thực phẩm bất thường, nhà trường có quyền lập biên bản, yêu cầu đơn vị cung cấp thực phẩm đổi, trả", thầy Quyết nói.

Trước khi chia suất ăn, tất cả các món đều phải được lưu mẫu trong 24 giờ

Suất ăn mẫu cũng phải được cân, kiểm tra định lượng.

Bếp ăn ở trường học được vận hành theo quy trình một chiều. Thực phẩm đi vào một đầu, sau đó đến khu sơ chế. Sơ chế xong chuyển sang khu nấu nướng và cuối cùng là khu chia thức ăn đã chín.

Suất ăn của học sinh phải được chụp lại để phụ huynh có thể theo dõi hằng ngày.

Học sinh ăn trưa tại nhà ăn của trường.

Đối với các trường được xây mới, đầu tư cơ sở vật chất thường đảm bảo cả không gian nhà ăn cho học sinh. Các trường không có nhà ăn, nhân viên sẽ đưa suất ăn đến từng lớp học cho học sinh.

Hà Nội hiện triển khai hai mô hình tổ chức bữa ăn bán trú gồm cung cấp suất ăn và nấu ăn tại trường học. Với bữa ăn tại trường học, vai trò giám sát của ban giám hiệu nhà trường, phụ huynh chặt chẽ từ khâu giao nhận nguyên liệu, đến chế biến thực phẩm và chia suất ăn cho từng học sinh.

Năm học này, Hà Nội có khoảng 2,3 triệu học sinh các cấp, tăng khoảng 37.800 học sinh và hơn 1.000 lớp so với năm học trước. Trong đó có gần 1,2 triệu em ăn bán trú mỗi ngày.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay thành phố dự kiến chi gần 3.000 tỷ đồng để hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh.