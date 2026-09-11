Cận cảnh suất ăn bán trú nấu tại bếp ăn trường học

Những ngày qua, tại Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ việc công ty cung cấp suất ăn giao chậm, giao thiếu món. Thậm chí, có trường học, suất ăn giá 40.000 đồng nhưng đến bữa ăn của học sinh chỉ có cơm, ít giá lèo tèo, thịt băm và một xiên thịt nướng nhỏ.
Phụ huynh hàng loạt trường học như: Tiểu học Kim Bài (xã Thanh Oai), Tiểu học Nguyễn Quý Đức (Phường Tây Mỗ), Tiểu học Đức Giang phân hiệu Thượng Thanh (phường Việt Hưng)... bị phụ huynh phản ứng gay gắt vì học sinh phải chờ cơm trưa đến muộn.
Bức xúc hơn, cơm được giao đến bằng xe chở hàng cũ kỹ, có nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm thay vì xe chuyên dụng như quy định.
Các trường học kể trên đã đưa ra giải pháp, lập tức thay đơn vị cung cấp suất ăn hoặc tổ chức bếp ăn tại nhà trường để tăng cường vai trò giám sát.
Khảo sát của PV Tiền Phong ngày 11/9, tại bếp ăn của Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, phường Yên Hòa (Hà Nội) cho thấy, để suất ăn đến học sinh, cần giám sát chặt chẽ nhiều khâu.
Thầy Nguyễn Văn Quyết, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm nay nhà trường tổ chức ăn bán trú cho khoảng 1.000 em.
Khoảng 10 giờ sáng, nhân viên bếp tất bật chia cơm, thức ăn vào từng khay. Trước đó, nhân viên Y tế sẽ phải lưu mẫu thực phẩm. Mẫu lưu được niêm phong và bảo quản suốt 24 giờ.
Theo quy định, hằng ngày bếp nấu theo thực đơn đã được xây dựng từ trước. Nhà trường cũng sẽ căn cứ thực đơn hằng ngày để kiểm tra thực phẩm đầu vào từ sáng sớm.
Thầy Quyết cho biết, thực phẩm được kiểm tra bằng mắt thường xem có đảm bảo tươi, ngon và quyét mã QR để truy xuất nguồn gốc.
"Nếu phát hiện thực phẩm bất thường, nhà trường có quyền lập biên bản, yêu cầu đơn vị cung cấp thực phẩm đổi, trả", thầy Quyết nói.
Hà Nội hiện triển khai hai mô hình tổ chức bữa ăn bán trú gồm cung cấp suất ăn và nấu ăn tại trường học. Với bữa ăn tại trường học, vai trò giám sát của ban giám hiệu nhà trường, phụ huynh chặt chẽ từ khâu giao nhận nguyên liệu, đến chế biến thực phẩm và chia suất ăn cho từng học sinh.
Năm học này, Hà Nội có khoảng 2,3 triệu học sinh các cấp, tăng khoảng 37.800 học sinh và hơn 1.000 lớp so với năm học trước. Trong đó có gần 1,2 triệu em ăn bán trú mỗi ngày.
Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay thành phố dự kiến chi gần 3.000 tỷ đồng để hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh.