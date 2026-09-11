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Giáo dục

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TP. Huế điều chỉnh lộ trình thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa

Ngọc Văn

TPO - Chiều 11/9, Văn phòng UBND TP. Huế thông tin về việc điều chỉnh lộ trình thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa (SGK) trên địa bàn thành phố trong năm học 2026-2027.

Theo UBND TP. Huế, sau khi HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 47/NQ-HĐND, ngành giáo dục đã triển khai kế hoạch mua SGK bằng ngân sách nhà nước để hình thành tài sản công cho học sinh mượn sử dụng hằng năm. Nhu cầu đăng ký ban đầu là 133.734 bộ SGK, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 28,2 tỷ đồng.

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UBND TP. Huế yêu cầu ngành giáo dục bảo đảm nguồn SGK cung ứng đầy đủ trước ngày 15/9, nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng khan hiếm sách hiện nay. Ảnh: Trang Thùy

Tuy nhiên, qua rà soát trước thềm năm học mới, số học sinh thực tế có nhu cầu mượn sách giảm mạnh xuống còn 52.824 bộ, giảm hơn 80.900 bộ so với đăng ký ban đầu. Nguyên nhân chủ yếu do nhiều phụ huynh đã chủ động mua SGK cho con em. Theo đó, kinh phí dự kiến mua sắm cũng giảm còn khoảng 12,3 tỷ đồng.

Trong quá trình triển khai, ngành giáo dục đã tổ chức đấu thầu nhưng không có đơn vị tham gia. Kế hoạch mời thầu lại dự kiến mở thầu vào ngày 19/9, đồng nghĩa việc cung ứng sách cho học sinh còn thiếu sẽ chậm từ 10 ngày đến 2 tuần sau khai giảng.

Trong khi, Bộ GD&ĐT lại đang triển khai rà soát, sửa đổi Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và nghiên cứu xây dựng một bộ SGK thống nhất trên phạm vi cả nước. Trước diễn biến này, Ban Thường vụ Thành ủy Huế họp ngày 10/9 và thống nhất lùi thời gian thực hiện miễn phí SGK đại trà nhằm tránh nguy cơ lãng phí ngân sách, khi đầu tư một khoản kinh phí lớn cho tài sản có thể chỉ sử dụng trong thời gian ngắn.

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TP. Huế chính thức tạm dừng thực hiện gói mua sắm SGK trị giá 12,3 tỷ đồng và chuyển sang giải pháp hỗ trợ linh hoạt hơn. Ảnh: N.V

Theo quyết định mới, thành phố tạm dừng thực hiện gói mua sắm SGK trị giá 12,3 tỷ đồng và chuyển sang giải pháp hỗ trợ linh hoạt hơn. Ngành giáo dục được giao phối hợp với Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam bảo đảm nguồn sách cung ứng đầy đủ tại các đơn vị phát hành trên địa bàn trước ngày 15/9 để phụ huynh, học sinh có nhu cầu có thể mua sách thuận lợi.

Đối với học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn và học sinh vùng miền núi, thành phố vẫn thực hiện hỗ trợ miễn phí SGK thông qua Quỹ Vì người nghèo và các nguồn xã hội hóa hợp pháp khác.

Trong thời gian chờ bảo đảm đủ SGK, các trường học tiếp tục tổ chức dạy học bình thường, không chờ đủ sách mới triển khai chương trình. Nhà trường được yêu cầu sử dụng thư viện, sách dùng chung, học liệu số và SGK điện tử để bảo đảm việc học tập của học sinh không bị gián đoạn.

UBND TP. Huế khẳng định, việc điều chỉnh phương thức thực hiện không làm thay đổi mục tiêu bảo đảm quyền học tập của học sinh. Sau khi Bộ GD&ĐT công bố lộ trình chính thức về việc điều chỉnh chương trình và SGK, thành phố sẽ rà soát lại nhu cầu, xác định thời điểm đầu tư phù hợp để triển khai chính sách miễn phí SGK theo hướng hiệu quả, tiết kiệm và tránh lãng phí ngân sách.

Trước đó, giữa tháng 7/2026, TP. Huế công bố chủ trương cấp phát miễn phí sách giáo khoa và tài liệu giáo dục địa phương cho toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 từ năm học 2026-2027. Theo kế hoạch ban đầu, sách được mua sắm bằng ngân sách nhà nước, giao các trường quản lý theo hình thức mượn - trả để tái sử dụng nhiều năm, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 52,8 tỷ đồng.

Ngọc Văn
#Sách giáo khoa #miễn phí sách giáo khoa #TP. Huế #năm học 2026-2027 #ngân sách nhà nước #học sinh khó khăn #tránh lãng phí #chương trình giáo dục #hỗ trợ học sinh #Quỹ Vì người nghèo #tạm dừng

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