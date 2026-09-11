Chủ động chăm sóc sức khoẻ đường dài – Thêm linh hoạt để “phá vỡ giới hạn tuổi tác”

Tuổi tác cũng chỉ là con số nếu có sức khỏe cùng sự linh hoạt. Chủ động chăm sóc hệ vận động, kết hợp dinh dưỡng cân bằng cùng lối sống phù hợp từ hôm nay chính là cách để mỗi người vẫn duy trì đủ sự linh hoạt, cứng cáp và tự tin làm điều mình yêu thích.

Tuổi tác cũng chỉ là con số nếu có sức khỏe cùng sự linh hoạt.

Sức khỏe đường dài bắt đầu từ hôm nay

Ở tuổi trưởng thành, chúng ta thường dành phần lớn thời gian cho công việc, gia đình và những kế hoạch trước mắt. Giữa nhịp sống bận rộn, việc chăm sóc sức khỏe đôi khi chỉ được quan tâm khi cơ thể bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu như mỏi mệt, kém linh hoạt hay hạn chế trong vận động.

Trong dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026–2035, Bộ Y tế đề xuất tổ chức hướng dẫn, cung cấp kiến thức và kỹ năng chuẩn bị dành cho người từ 40 tuổi trở lên.

Nội dung đề xuất bao gồm xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, trang bị kỹ năng chăm sóc tại nhà, đồng thời chuẩn bị tài chính, lao động và việc làm phù hợp. Cách tiếp cận này cho thấy chăm sóc sức khỏe là một quá trình cần được vun đắp từ sớm, ngay khi cơ thể vẫn còn khỏe mạnh.

Chủ động chăm sóc sức khỏe hôm nay để duy trì năng lượng và phong độ trên hành trình dài.

Chăm sóc sức khỏe xương khớp để sống trọn điều mình thích

Hãy hình dung chúng ta vẫn có thể chạy bộ, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới, gặp gỡ bạn bè và theo đuổi sở thích riêng ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc sống. Để tiếp tục tận hưởng những điều ấy, cơ thể cần đủ khỏe mạnh, vững vàng và linh hoạt để mỗi người chủ động sống theo cách mình mong muốn.

Từ chạy bộ, leo cầu thang, mang đồ vật đến đứng lên, ngồi xuống, mọi hoạt động hằng ngày đều cần sự phối hợp nhịp nhàng của toàn bộ hệ vận động: xương tạo khung nâng đỡ, khớp hỗ trợ chuyển động và cơ tạo lực.

Vì vậy, chăm sóc sức khỏe cơ – xương – khớp là quá trình nên bắt đầu ngay khi cơ thể còn khỏe mạnh. Một hệ vận động vững vàng và linh hoạt sẽ giúp mỗi người duy trì khả năng tự chủ trong sinh hoạt, tiếp tục trải nghiệm và làm những điều mình yêu thích trong suốt hành trình dài.

Dưỡng chất lành là nền tảng để cơ thể thêm linh hoạt và tràn đầy sức sống

Theo thời gian, cơ thể dần xuất hiện những thay đổi về chức năng, trong đó có hệ tiêu hóa và khả năng hấp thu một số dưỡng chất. Khối lượng cơ và mật độ xương cũng có xu hướng thay đổi, từ đó ảnh hưởng đến sức mạnh và khả năng vận động. Vì vậy, chủ động xây dựng một chế độ ăn đủ, cân bằng và đa dạng các nhóm dưỡng chất là một phần quan trọng của quá trình chăm sóc sức khỏe từ sớm.

Trong đó, đậu nành là một lựa chọn đáng chú ý nhờ nguồn dưỡng chất tự nhiên đa dạng, nổi bật là đạm thực vật chất lượng cao cùng 9 axit amin thiết yếu. Đây là những thành phần quan trọng đối với quá trình duy trì và xây dựng cơ bắp, góp phần tạo nên nền tảng sức mạnh cần thiết cho các hoạt động vận động hằng ngày.

Bên cạnh cơ bắp, xương và khớp cũng là những mắt xích quan trọng giúp cơ thể nâng đỡ, chuyển động và duy trì sự linh hoạt. Vì thế, chế độ dinh dưỡng cần cung cấp các dưỡng chất phù hợp cho sức khỏe xương khớp. Trong đó, canxi là thành phần quan trọng của xương, còn glucosamine là thành phần tự nhiên có trong cấu trúc sụn và các mô liên kết.

Nhìn một cách toàn diện, hệ cơ – xương – khớp cùng phối hợp để tạo nên khả năng vận động. Do đó, chăm sóc sức khỏe vận động cần được chủ động vun đắp thông qua việc duy trì hoạt động thể chất phù hợp cùng chế độ dinh dưỡng cân bằng. Đó cũng là bí quyết giúp cơ thể duy trì sự vững vàng, linh hoạt và tràn đầy sức sống.

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