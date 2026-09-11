Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm trường mỹ thuật danh tiếng của Pháp

TPO - Bà Ngô Phương Ly – Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, vừa cùng bà Brigitte Macron - Phu nhân Tổng thống Pháp, tham quan Trường Mỹ thuật quốc gia Pháp tại Paris.

Hoạt động diễn ra nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Pháp từ ngày 10-12/9.

Hai Phu nhân thăm Trường Mỹ thuật quốc gia Pháp. Ảnh: TTXVN

Được thành lập từ thế kỷ XVII dưới thời vua Louis XIV, Trường Mỹ thuật quốc gia Pháp là ngôi trường nghệ thuật công lập danh tiếng của Pháp.

Trải qua nhiều lần cải tổ, Trường Mỹ thuật quốc gia Pháp trở thành một trong những cơ sở đào tạo nghệ thuật có lịch sử lâu đời và ảnh hưởng tại Pháp. Khác với các trường chuyên về kiến trúc hay thiết kế, trường tập trung chủ yếu vào nghệ thuật tạo hình và thực hành nghệ thuật. Khuôn viên trường nổi bật với những công trình và không gian giàu giá trị lịch sử.

Trường là nơi đào tạo và bồi dưỡng nhiều họa sỹ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư nổi tiếng và uy tín trên thế giới. Trường cũng sở hữu hơn 450.000 hiện vật, sách và tác phẩm nghệ thuật - một trong những bộ sưu tập công cộng lớn nhất Pháp.

Hai Phu nhân thăm Trường Mỹ thuật quốc gia Pháp. Ảnh: TTXVN

Hai Phu nhân thăm Trường Mỹ thuật quốc gia Pháp. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, Phu nhân Ngô Phương Ly gặp và trao đổi với Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp Catherine Pégard.

Phu nhân Ngô Phương Ly đánh giá cao tâm huyết của bà Bộ trưởng cùng các cộng sự đối với lĩnh vực văn hóa; nhấn mạnh Việt Nam là đất nước có lịch sử lâu đời, giàu bản sắc văn hóa và mong muốn giới thiệu, quảng bá văn hóa Việt Nam không chỉ đến người dân Pháp mà còn thế giới.

Phu nhân Ngô Phương Ly mong muốn có thêm trao đổi giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam với Bộ Văn hóa Pháp; hai nước cùng đề xuất các ý tưởng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này qua các kênh như Viện Pháp tại Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, Đại sứ quán của mỗi nước, nhằm triển khai tích cực các dự án hiện tại và trong tương lai.

Phu nhân Ngô Phương Ly giới thiệu với Bộ trưởng Văn hoá Pháp ý tưởng “Tuần sân khấu Việt Nam tại Pháp” dự kiến được tổ chức vào tháng 10 tới, với chuỗi các hoạt động phong phú như múa rối nước, kịch hát, múa đương đại, các trích đoạn sân khấu truyền thống…

Chương trình được lên kế hoạch diễn ra tại các không gian văn hóa - nghệ thuật danh tiếng và giàu dấu ấn của Paris, với mong muốn truyền tải trọn vẹn màu sắc sân khấu Việt Nam tới công chúng tại Pháp.

Phu nhân Ngô Phương Ly với Bộ trưởng Văn hoá Pháp. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Catherine Pégard hoan nghênh ý tưởng “Tuần sân khấu Việt Nam tại Pháp”, cho rằng đây là cách thiết thực nhất để quảng bá văn hóa và tăng cường giao lưu khi có sự tham gia của cả các đạo diễn Pháp tại sự kiện sắp tới.

Bộ trưởng Catherine Pégard nhất trí sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác văn hóa ngày càng hiệu quả hơn nữa giữa Việt Nam và Pháp.

Tại cuộc gặp, phía Việt Nam đề nghị phía Pháp tiếp tục phát huy, nhân rộng mô hình hợp tác sang nhiều lĩnh vực chuyên ngành; cung cấp thêm các tư liệu quý liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh; hỗ trợ và tạo điều kiện để điện ảnh Việt Nam được quảng bá tại Liên hoan phim Cannes; nghiên cứu thiết lập các cặp đối tác chuyên ngành trong lĩnh vực văn hóa giữa hai nước.