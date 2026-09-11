Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phát hiện cụm 19 mộ liệt sĩ

Thành Đạt - Khắc Đào - Hữu Đức

TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai vừa phát hiện 19 mộ liệt sĩ tại khu vực đồi Đá Vôi, phường Cam Đường, trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Các ngôi mộ được chôn cất theo hàng ngang, cách nhau khoảng 2,5-3 m.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai vừa thông tin đơn vị đã tiến hành tìm kiếm tại khu vực đồi Đá Vôi từ ngày 3/9 đến nay. Đến ngày 9/9, lực lượng quy tập đã phát hiện 19 mộ liệt sĩ được chôn cất theo hàng ngang, mỗi mộ cách nhau khoảng 2,5-3 m, ở độ sâu từ 1,2 m. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm vì có thể khu vực vẫn còn hài cốt liệt sĩ. Công tác xác minh danh tính, bảo quản và chuẩn bị các phương án tiếp nhận, quàn được triển khai theo quy định.

Theo lời kể của một số nhân chứng, ngày 25/2/1979, tại khu vực đồi Đá Vôi, đơn vị bị địch đánh úp, nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Sau khi địch rút, đơn vị tổ chức thu gom tử sĩ và an táng tại khu vực đồi Đá Vôi. Sau đó, hài cốt được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ, tuy nhiên có khả năng vẫn còn một số trường hợp chưa được tìm thấy.

tp-bl_anh-4.jpg
tp-bl_anh-5.jpg
Lực lượng chức năng tìm kiếm mộ liệt sĩ tại đồi Đá Vôi.
anh-3.jpg
Một mộ được phát hiện tại đồi đá Vôi có bia tên liệt sĩ Phan Lê Ng (chữ đã bị mờ - PV), hy sinh ngày 24/2/1979, quê Thanh Chương, Nghệ Tĩnh.

Ngày 11/9, ông Giàng Quốc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh - đã kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Đá Vôi, tổ 39, phường Cam Đường. Cùng đi có Thiếu tướng Đặng Quốc Đồng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường Cam Đường.

Trực tiếp kiểm tra thực địa, nắm tình hình triển khai công tác tìm kiếm, quy tập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - Giàng Quốc Hưng - yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ, rà soát kỹ những vị trí có khả năng còn hài cốt liệt sĩ, không để bỏ sót manh mối, dấu tích liên quan.

Để chuẩn bị dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại đồi Đá Vôi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - Giàng Quốc Hưng - nhấn mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và đạo lý Uống nước nhớ nguồn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Vì vậy, các cơ quan, đơn vị cần dành sự quan tâm cao nhất, tổ chức thực hiện với tinh thần trách nhiệm, sự cẩn trọng và quyết tâm cao, chuẩn bị chu đáo nơi quàn, an táng hài cốt liệt sĩ.

tp-bl_anh-2.jpg
Ông Giàng Quốc Hưng (đội mũ cối - PV) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh - trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại đồi Đá Vôi.

Tiếp đó, đoàn công tác đã khảo sát khu vực nhà quàn và khu vực dự kiến an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Cam Đường.

Tại các địa điểm khảo sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng yêu cầu các đơn vị chủ động chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, cảnh quan và phương án phục vụ tiếp nhận, quàn, an táng hài cốt liệt sĩ, bảo đảm chu đáo, trang nghiêm, đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng phương án cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức thực hiện. Cùng với đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập, các đơn vị cần chuẩn bị tốt các điều kiện để việc tiếp nhận, an táng hài cốt liệt sĩ được tiến hành trang trọng, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ.

﻿tp-bl_anh-6.jpg
Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại đồi Đá Vôi.

Bên cạnh đó, ông Giàng Quốc Hưng yêu cầu các lực lượng kịp thời đề xuất giải pháp đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chiến dịch 500 ngày đêm trong thời gian tới.

Thành Đạt - Khắc Đào - Hữu Đức
#Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai phát hiện 19 mộ liệt sĩ #Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ #Quy tập hài cốt liệt sĩ trên cả nước #Lấy mẫu ADN xác định danh tính liệt sĩ #Lào Cai #Mộ liệt sĩ #Quy tập hài cốt #Đồi Đá Vôi #Chiến tranh Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe