Việt Nam sẽ chủ động đóng góp ý tưởng tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Ấn Độ. Với tư cách nước đối tác, Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia với tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm, đóng góp ý tưởng, thúc đẩy các sáng kiến và hình thức hợp tác cụ thể, phù hợp với lợi ích, khả năng và điều kiện của Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: VGP

Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9.

Hội nghị BRICS năm nay đánh dấu 20 năm hình thành và phát triển của BRICS, từ một diễn đàn phối hợp chính sách về kinh tế, tài chính trở thành một cơ chế hợp tác đa phương có vai trò và ảnh hưởng ngày càng gia tăng, góp phần thúc đẩy hợp tác, tăng cường tiếng nói và đóng góp của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển trong các vấn đề toàn cầu.

Trả lời báo chí trước thềm chuyến thăm, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết, với vai trò của Việt Nam là nước đối tác của BRICS từ tháng 6/2025, việc Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Trước hết, chuyến công tác là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại của Đại hội XIV và Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, đặc biệt là chủ trương đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, tham gia chủ động và có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế, đóng góp cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, hợp tác quốc tế đứng trước nhiều yêu cầu mới, việc Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS là cơ hội quan trọng để Việt Nam cùng các nước thành viên và nước đối tác của BRICS trao đổi, đối thoại, xác định những hướng đi, những giải pháp đối với các vấn đề lớn đặt ra trong quản trị khu vực và toàn cầu, nhất là các vấn đề về kinh tế, phát triển, gắn với lợi ích và ưu tiên của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển.

Điều này giúp Việt Nam tiếp tục triển khai chủ trương chuyển “từ tham gia luật chơi sang góp phần định hình luật chơi”, tiếp tục phát huy tiếng nói của Việt Nam trong tham gia xây dựng các khuôn khổ, quy tắc và tiêu chuẩn quốc tế.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng, việc tham dự Hội nghị giúp Việt Nam chủ động nắm bắt các xu thế phát triển và định hướng hợp tác lớn tại BRICS và các cơ chế đa phương. Chương trình nghị sự của BRICS mở rộng từ kinh tế, tài chính sang các những lĩnh vực mới như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, năng lượng….

Việc tham gia, trao đổi tại hội nghị giúp Việt Nam nhận diện sâu sắc hơn những cơ hội và thách thức, tham khảo kinh nghiệm và định hướng hợp tác của các đối tác, có thêm cơ sở cho quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách phát triển.

Việc tham gia các hoạt động của BRICS cũng giúp Việt Nam tiếp tục mở rộng không gian phát triển, đa dạng hóa thị trường, đối tác và chuỗi cung ứng; tiếp cận các sáng kiến, xu hướng công nghệ mới; tranh thủ hiệu quả các nguồn lực về vốn, khoa học - công nghệ, tri thức và thị trường phục vụ phát triển đất nước.

Với tư cách nước đối tác, Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia với tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm, đóng góp ý tưởng, thúc đẩy các sáng kiến và hình thức hợp tác cụ thể, phù hợp với lợi ích, khả năng và điều kiện của Việt Nam.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng. Ảnh: Mofa

Tăng tần suất chuyến bay thẳng

Ấn Độ đang vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trung tâm tăng trưởng và đổi mới sáng tạo quan trọng của thế giới, với thị trường hơn 1,4 tỷ dân, tiềm lực khoa học - công nghệ ngày càng lớn, vai trò, vị thế ngày càng gia tăng tại khu vực và trên thế giới.

Đối với Việt Nam, Ấn Độ không chỉ là người bạn truyền thống, gắn bó lâu dài, đối tác tin cậy, mà còn là Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường, có nhiều tiềm năng và thế mạnh bổ trợ cho các mục tiêu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có nhiều hoạt động quan trọng với lãnh đạo và các đối tác Ấn Độ, nhằm tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, tăng cường phối hợp chiến lược về các vấn đề song phương và các vấn đề khu vực,quốc tế cùng quan tâm.

Các cuộc trao đổi sẽ ưu tiên cao thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, kết nối hạ tầng nhằm đạt những kết quả thực chất, cụ thể trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, đặc biệt là thúc đẩy thực hiện mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD vào năm 2030, tăng cường đầu tư, các dự án lớn, mang tính biểu tượng của các doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam, tạo đột phá trong triển khai hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo…

Bên cạnh đó, lãnh đạo cấp cao hai nước cũng sẽ trao đổi, làm sâu sắc hơn các trụ cột hợp tác quan trọng khác, trong đó có nhiều nội dung cụ thể sẽ được thảo luận như tăng tần suất chuyến bay thẳng giữa hai nước, hợp tác phát triển du lịch hai chiều, du lịch tâm linh và công nghiệp văn hóa, nhất là công nghiệp điện ảnh, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, giao lưu nhân dân…