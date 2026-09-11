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21 lãnh đạo, quản lý ở Cà Mau chưa đáp ứng vị trí việc làm

Tân Lộc

TPO - Cấp tỉnh ở Cà Mau có 822 cán bộ lãnh đạo, quản lý (không gồm đơn vị y tế, giáo dục). Tuy nhiên, còn 21 trường hợp chưa phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm, do trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo chưa đảm bảo yêu cầu.

UBND tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo về tình hình hoạt động của chính quyền cơ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính. Theo báo cáo, năm 2026, Cà Mau được giao 4.593 biên chế cán bộ, công chức, đến ngày 15/6, mới có 3.973 biên chế, thiếu 620 người so với số được giao.

Bên cạnh đó, số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước được giao 29.036 biên chế, trong khi số hiện có là 28.936 người, thiếu 100 người.

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Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, khối lượng công việc ở cấp xã tăng mạnh.

Từ 1/7/2025 đến nay, tỉnh Cà Mau đã điều động, biệt phái 198 cán bộ, công chức, viên chức về công tác tại các xã, phường, không bao gồm sự nghiệp y tế, giáo dục. Tỉnh cũng tiếp nhận 221 người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm công chức tại 55 xã, phường.

Ở cấp tỉnh (không bao gồm sự nghiệp y tế, giáo dục), có 822 cán bộ lãnh đạo, quản lý. Qua rà soát, 21 trường hợp chưa phù hợp yêu cầu vị trí việc làm, chủ yếu do trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo chưa bảo đảm yêu cầu.

Đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, có 82 trường hợp chưa phù hợp hoàn toàn với vị trí việc làm, chủ yếu do chuyên môn được đào tạo chưa phù hợp.

Báo cáo cũng cho thấy khối lượng công việc ở cấp xã tăng mạnh. Tổng số nhiệm vụ của chính quyền địa phương là 2.981, trong đó cấp tỉnh thực hiện 2.043 nhiệm vụ, cấp xã thực hiện 938 nhiệm vụ. So với ngày 30/6/2025, nhiệm vụ của cấp tỉnh tăng 188, còn cấp xã tăng 808 nhiệm vụ.

Qua thực tiễn vận hành, việc thực hiện các nhiệm vụ mới được giao tại cấp xã cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, khối lượng và phạm vi công việc của cấp xã tăng đáng kể, trong khi một số địa phương còn thiếu cán bộ, công chức có chuyên môn sâu ở một số lĩnh vực.

Một số nhiệm vụ đòi hỏi kiến thức chuyên ngành, kỹ năng nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn cao nên trong thời gian đầu tổ chức thực hiện còn có nơi lúng túng, đặc biệt các lĩnh vực có tính chuyên môn sâu và liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp.

Về tài sản công, ngày 30/6, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt phương án xử lý 329 cơ sở nhà đất dôi dư. Trong đó, 123 cơ sở được giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, khai thác, xử lý, 206 cơ sở giao UBND các xã, phường quản lý, khai thác, xử lý hoặc chuyển đổi công năng.

Tân Lộc
#Cà Mau #cán bộ #quản lý #vị trí công việc #chuyên môn #báo cáo #đào tạo

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