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Nhịp sống Thủ đô

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện ủy quyền công việc cho cấp phó

Trần Hoàng

TPO - Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản ủy quyền điều hành công việc cho ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở, trong thời gian ông Diện vắng mặt tại cơ quan.

Theo đó, ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế được ủy quyền phụ trách, điều hành công việc của Sở Y tế trong thời gian Giám đốc Sở vắng mặt tại cơ quan.

Ông Nguyễn Đình Hưng chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc của Sở Y tế Hà Nội theo quy chế làm việc của Sở Y tế và các quy định có liên quan. Đồng thời chịu trách nhiệm trước Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và trước pháp luật về các công việc được ủy quyền.

Quyết định ủy quyền được ký ngày 10/9, có hiệu lực từ thời điểm ký.

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Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện. Ảnh: D.V

Quyết định không nêu lý do Giám đốc Sở vắng mặt ở cơ quan.

Cuối năm 2025, UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định số 6398/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện, sinh năm 1974, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, đến nhận công tác tại Sở Y tế thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội; thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Ông Nguyễn Trọng Diện là Tiến sĩ y khoa, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh năm 2018. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế Quảng Ninh có nhiều đề án quan trọng nhằm phát triển ngành. Đặc biệt, ngành y tế tỉnh đã thực hiện đầu tư công quy mô lớn cho các bệnh viện như mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, mở rộng Bệnh viện Bãi Cháy, cải tạo Trung tâm Y tế Đông Triều…

Trần Hoàng
#Sở Y tế Hà Nội #Nguyễn Trọng Diện #Ủy quyền điều hành #Y tế Việt Nam

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