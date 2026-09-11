Đường Vành đai 2,5 Hà Nội đổi diện mạo từng ngày

TPO - Nhiều mũi thi công Vành đai 2,5 Hà Nội đang hoạt động xuyên ngày đêm. Kiểm tra thực địa dự án, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu duy trì thi công “3 ca, 4 kíp”, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.
Đến nay, toàn bộ 101.896 m² mặt bằng dự án trên địa bàn các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Thanh Xuân đã được bàn giao. Đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ đạt khoảng 80% khối lượng, phấn đấu cơ bản hoàn thành trước ngày 5/10.
Để bù tiến độ bị ảnh hưởng bởi thời tiết bất lợi, công trường duy trì thi công 3 ca liên tục.
Đến nay, nhiều phân đoạn đã cơ bản hoàn thành san nền, lu lèn nền móng, hệ thống thoát nước mưa và hạ tầng ngầm.