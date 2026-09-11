Đường Vành đai 2,5 Hà Nội đổi diện mạo từng ngày

TPO - Nhiều mũi thi công Vành đai 2,5 Hà Nội đang hoạt động xuyên ngày đêm. Kiểm tra thực địa dự án, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu duy trì thi công “3 ca, 4 kíp”, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.