Bệnh viện 19-8 mở rộng diện tích thêm 2ha, hướng tới quy mô 1.500 giường nội trú

TPO - Từ một cơ sở y tế còn nhiều khó khăn, sau 65 năm, Bệnh viện 19-8 đã phát triển thành bệnh viện hạng I, quy mô 1.000 giường, làm chủ nhiều kỹ thuật y khoa hiện đại và hướng tới quy mô 1.500 giường trong những năm tới.

Chiều 11/9, tại Hà Nội, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống (14/9/1961 - 14/9/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Nhân dịp này, Bệnh viện 19-8 vinh dự nhận Thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gửi lẵng hoa chúc mừng bệnh viện.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc Bệnh viện 19-8, ôn lại chặng đường 65 năm xây dựng và trưởng thành của bệnh viện.

Từ một cơ sở y tế còn nhiều khó khăn khi mới thành lập, Bệnh viện 19-8 đã phát triển thành bệnh viện hạng I, tuyến Trung ương đầu ngành của y tế Công an nhân dân, với quy mô 1.000 giường bệnh và đội ngũ cán bộ, thầy thuốc có trình độ chuyên môn cao.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Bệnh viện 19-8.

Trong quá trình phát triển, bệnh viện từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật y học hiện đại. Ở lĩnh vực tim mạch, bệnh viện triển khai các kỹ thuật như đặt Stent Graft động mạch chủ, đốt 3D điều trị loạn nhịp phức tạp, cấy thiết bị điều trị suy tim và máy phá rung tự động.

Trong ngoại khoa, bệnh viện từng bước làm chủ các kỹ thuật ghép thận, cắt thùy gan, cắt khối tá tụy, phẫu thuật ung thư đường tiêu hóa, thần kinh, tiết niệu. Lĩnh vực huyết học - truyền máu và ung bướu cũng được phát triển với kỹ thuật ghép tế bào gốc điều trị ung thư máu, cùng các phương pháp xạ trị kỹ thuật cao.

Bệnh viện đồng thời đẩy mạnh nội soi chẩn đoán và điều trị bệnh lý đường tiêu hóa, nội soi đường mật, can thiệp sinh thiết gan, mật, tụy qua nội soi siêu âm.

Cùng với phát triển chuyên môn, Bệnh viện 19-8 chú trọng đào tạo nhân lực, cử cán bộ đi học tập tại Pháp, Đức, Bỉ, Nhật Bản, Hàn Quốc...; tăng cường hợp tác với các chuyên gia y tế trong nước và quốc tế.

Bệnh viện cũng hoàn thành nhiều nhiệm vụ đặc thù như chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao, hỗ trợ y tế quốc tế và phục vụ các sự kiện lớn của đất nước như APEC, ASEAN.

Định hướng trở thành bệnh viện hàng đầu Việt Nam

Ghi nhận những đóng góp trong 65 năm qua, Đảng, Nhà nước đã trao tặng Bệnh viện 19-8 nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có hai Huân chương Quân công hạng Nhất, các Huân chương Quân công hạng Nhì, hạng Ba và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống, bệnh viện được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thứ trưởng Công an Đặng Hồng Đức đã trao phần thưởng cao quý này cho Bệnh viện 19-8.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức biểu dương những thành tích của các thế hệ lãnh đạo, thầy thuốc và nhân viên y tế Bệnh viện 19-8 trong suốt 65 năm qua.

Thứ trưởng yêu cầu bệnh viện xác định rõ vị trí trong hệ thống y tế Công an nhân dân và y tế Việt Nam, hướng tới vươn tầm khu vực. Theo định hướng của lãnh đạo Bộ Công an, Bệnh viện 19-8 cần phấn đấu trở thành bệnh viện hàng đầu Việt Nam, đạt chuẩn khu vực ở một số chuyên ngành mũi nhọn; trong đó, Viện Tim mạch hướng tới trở thành một trong những trung tâm tim mạch hàng đầu khu vực.

Theo Thứ trưởng Đặng Hồng Đức, con người là yếu tố quyết định sự thành bại. Vì vậy, bệnh viện cần chủ động thu hút giáo sư, bác sĩ giỏi, chuyên gia trong và ngoài nước; tạo môi trường để đội ngũ y tế phát huy năng lực, đồng thời đẩy mạnh đào tạo, truyền nghề cho các bác sĩ trẻ.

Bệnh viện cũng được yêu cầu tiếp tục đổi mới quản trị theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chuyển đổi số.

Thứ trưởng cho biết lãnh đạo Bộ Công an và thành phố Hà Nội đã thống nhất mở rộng diện tích Bệnh viện 19-8 thêm 2ha, hướng tới quy mô 1.500 giường nội trú, với cơ sở vật chất hiện đại.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày hình ảnh giới thiệu những thành tựu

khám chữa bệnh của bệnh viện.

Hướng tới bệnh viện - trường đại học

Theo kế hoạch, đến năm 2030, tầm nhìn 2035, Bệnh viện 19-8 hướng tới trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô 1.500 giường, phát triển theo mô hình bệnh viện hạng đặc biệt, đa khoa hiện đại, chuyên sâu và thông minh.

Đến năm 2035, bệnh viện đặt mục tiêu làm chủ các kỹ thuật cao, trong đó có ghép tạng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị, khám chữa bệnh. Bệnh viện cũng phấn đấu triển khai lộ trình phát triển mô hình Bệnh viện - trường đại học, liên kết đào tạo với các trường đại học y trong nước, từng bước chủ động đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho lực lượng Công an nhân dân.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống, Bệnh viện 19-8 khai mạc Hội nghị Khoa học Quốc tế lần thứ Nhất, tạo diễn đàn trao đổi học thuật, cập nhật các thành tựu y học và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa tinh thần của các nghị quyết về hội nhập quốc tế, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.