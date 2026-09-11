Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội mở ra hướng hợp tác thiết thực với Hàn Quốc, Mông Cổ

TPO - Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Hàn Quốc và Mông Cổ đã thành công tốt đẹp, đạt nhiều kết quả thực chất, chuyển hóa quan hệ chính trị đang phát triển tích cực thành những hướng hợp tác cụ thể hơn, thiết thực hơn.

Đó là lời khẳng định của Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, các chuyến thăm đã làm sâu sắc hơn quan hệ chính trị và phát huy hiệu quả của kênh ngoại giao nghị viện với cả Hàn Quốc và Mông Cổ. Thông qua gần 30 hoạt động cấp cao và chuyên ngành, các bên đã rà soát toàn diện việc triển khai các thỏa thuận, tháo gỡ vướng mắc và xác định rõ những bước đi tiếp theo trên các lĩnh vực hợp tác.

Chuyến thăm khẳng định vai trò của cơ quan lập pháp mỗi nước và kênh ngoại giao nghị viện trong việc tạo xung lực mới cho các lĩnh vực hợp tác, đặc biệt trong kinh tế - thương mại - đầu tư và khoa học - công nghệ.

Với Hàn Quốc, hai bên đặt trọng tâm là xử lý các vướng mắc, thu hút đầu tư chất lượng cao của Hàn Quốc vào các lĩnh vực ưu tiên, đưa kim ngạch thương mại song phương hướng tới 150 tỷ USD vào năm 2030.

Với Mông Cổ, hai bên quyết tâm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 200 triệu USD.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chuyến thăm cũng góp phần củng cố vững chắc nền tảng xã hội của quan hệ. Các lãnh đạo Hàn Quốc luôn bày tỏ tình cảm đặc biệt với Việt Nam, coi các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn là cầu nối quan trọng cho quan hệ hữu nghị song phương, cam kết bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc; mở rộng ngành nghề tiếp nhận lao động Việt Nam.

Phía Mông Cổ mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác giáo dục, du lịch, thể thao và giao lưu nhân dân. Lãnh đạo Mông Cổ cũng khẳng định sẽ tạo thuận lợi hơn nữa để cộng đồng người Việt Nam yên tâm mở rộng làm ăn, sinh sống và học tập ở sở tại.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết, về phương hướng triển khai các kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức vừa qua, có bốn trọng tâm chính.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ.

Thứ nhất, duy trì trao đổi đoàn cấp cao và phát huy mạnh hơn nữa vai trò của Quốc hội mỗi nước trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, giám sát thực hiện các thỏa thuận đã đạt được, tháo gỡ vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp.

Thứ hai, cần xác định rõ đầu việc, cơ quan chủ trì và thời gian thực hiện đối với từng thỏa thuận.

Thứ ba, thúc đẩy liên kết kinh tế theo hướng cân bằng, bền vững và cùng có lợi, qua đó, sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại với cả hai nước.

Thứ tư, tăng cường giao lưu nhân dân, mở rộng hợp tác về nguồn nhân lực, văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch và kết nối địa phương, trong đó đặc biệt phát huy hơn nữa vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt Nam ở sở tại trong quan hệ song phương.

“Qua chuyến thăm chính thức hai nước lần này, chúng ta có thể tin tưởng chắc chắn rằng, với nền tảng quan hệ tốt đẹp, quyết tâm chính trị cao và các định hướng hợp tác cụ thể đã được thống nhất, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc và Việt Nam - Mông Cổ sẽ tiếp tục phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân ba nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nói.